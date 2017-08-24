







Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пожилой семейной пары на пожаре в Ольховском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, дело возбуждено по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть более двух лиц).

Напомним, что 23 августа ландшафтные пожары вспыхнули в 13 районах Волгоградской области. В дневное время в одном из сел Ольховского района загорелась водонапорная башня, пожар от которой распространился на рядом расположенное село. Огнем было охвачено не менее 26 домов. После тушения пожара в одном из частных домовладений обнаружены останки 88-летнего мужчины и его 84-летней жены. Предположительной причиной смерти стало отравление угарным газом.

По версии следствия, данный факт стал возможным ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей, небрежного отношения к службе должностными лицами администрации поселений, которые не обеспечили исполнение требований федеральных законов о пожарной безопасности.



