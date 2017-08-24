В Волжском ликвидированы ландшафтные пожары в районе садовых обществ





Режим чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие ландшафтных пожаров, действует с 23 августа на территории города Волжский. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, в настоящее время очаги возгораний ликвидированы.

Общая площадь пожаров составила 50 га. Погибших и пострадавших нет. На территории садоводческих обществ и парковых зон организовано круглосуточное патрулирование. К участию в тушении пожаров были привлечены сотрудники полиции, Росгвардии, военнослужащие в/ч 73420, добровольцы. Мобилизована техника муниципальных и частных предприятий. По предварительным данным в результате быстрого распространения огня повреждены дачные и хозяйственные постройки.

В поселке Краснооктябрьский развернуты пункты временного размещения в школе №15 (ул. Калинина, 2; ул. Чапаева, 11). На 08.00 в пункт временного размещения обратился один человек.

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Волжского глава города Игорь Воронин выразил благодарность сотрудникам УМВД по г. Волжскому, Росгвардии, ГУ МЧС, Федеральной противопожарной службы, сотрудникам предприятий, коммунальных служб, военнослужащим в/ч 73420 и всем жителям города, оказавшим помощь в ликвидации пожаров. Благодаря слаженным действиям удалось не допустить распространения огненной стихии. Администрация Волжского выражает также благодарность руководству ОАО «Хлебокомбинат Волжский», кафе «Дубрава» и аптеки «Флора» за организацию питания и предоставленные медикаменты.

Администрация города просит в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщать по тел. 112. Телефон единой диспетчерской службы администрации города: 41-18-01.



