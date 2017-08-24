Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 24.08.2017 12:00

В Волжском ликвидированы ландшафтные пожары в районе садовых обществ


Режим чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие ландшафтных пожаров, действует с 23 августа на территории города Волжский. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, в настоящее время очаги возгораний ликвидированы. 
Общая площадь пожаров составила 50 га. Погибших и пострадавших нет. На территории садоводческих обществ и парковых зон организовано круглосуточное патрулирование. К участию в тушении пожаров были привлечены сотрудники полиции, Росгвардии, военнослужащие в/ч 73420, добровольцы. Мобилизована техника муниципальных и частных предприятий. По предварительным данным в результате быстрого распространения огня повреждены дачные и хозяйственные постройки. 
В поселке Краснооктябрьский развернуты пункты временного размещения в школе №15 (ул. Калинина, 2; ул. Чапаева, 11). На 08.00 в пункт временного размещения обратился один человек. 
Сегодня на аппаратном совещании в администрации Волжского глава города Игорь Воронин выразил благодарность сотрудникам УМВД по г. Волжскому, Росгвардии, ГУ МЧС, Федеральной противопожарной службы, сотрудникам предприятий, коммунальных служб, военнослужащим в/ч 73420 и всем жителям города, оказавшим помощь в ликвидации пожаров. Благодаря слаженным действиям удалось не допустить распространения огненной стихии. Администрация Волжского выражает также благодарность руководству ОАО «Хлебокомбинат Волжский», кафе «Дубрава» и аптеки «Флора» за организацию питания и предоставленные медикаменты. 
Администрация города просит в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщать по тел. 112. Телефон единой диспетчерской службы администрации города: 41-18-01.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде директор ФГУП «Управление строительства-34» ФСИН Василий Полуосьмак подозревается в получении крупной взяткиУказатель с названиями улиц в Волгограде пестрит ошибкамиСемья экс-прокурора потерпела фиаско в битве за имущество на Привокзальной площади в ВолгоградеВ пригороде Волгограда ликвидирован природный пожар на площади 900 гаОбъявленный в розыск Олег Михеев встречает всех въезжающих в город-герой Волгоград
 
Актуальные интервью и комментарии

В пригороде Волгограда ликвидирован природный пожар на площади 900 га

«Вдох глубокий, руки шире»: Центральная набережная Волгограда по утрам притягивает спортивных горожан и VIP-персон

«Взгляд с Высоты»: Путь к знаниям волгоградских школьников лежит через ухабы и колдобины

Общая площадь крупного природного пожара вблизи населенных пунктов Каменный Буерак и Овражный в Дзержинском районе Волгограда, по...

Гимнастика, йога, бег, езда на велосипеде, роликах, скандинавская ходьба, воркаут - чем только не занимаются спортивные горожане по...

Тернистый путь: почему большинство дорог, подъездов и тротуаров ко многим образовательным учреждениям в Волгоградской области, о ремонте которых...

Экономика 27.08.2017 13:16

На следующей неделе Волгоградское УФАС рассмотрит жалобу предпринимателя из Алтайского края , который не смог принять участие в аукционе на строительство пожарного депо в селе Бородачи Жирновского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, одной из причин этого, по мнению ИП Ефграфов Д.А., явились  положения аукционной документации, которые он и оспаривает. До рассмотрения жалобы подведение итогов аукциона откладывается. Хотя уже определен  победитель, ставший единственным участником закупки – ООО «Сварог». Начальная цена контракта составляет 23,2 миллиона рублей. Работы по возведению одногоэтажного депо с двумя машино-местами должны быть закончены до конца года. Напомним, в прошлом месяце в селе...
Прочитана: 97 раз
Общество 27.08.2017 13:13

Жители волгоградских сел Дубовского района, пережившие самый сильный за последние много лет пожар в непосредственной близости от своих жилищ, вернулись домой. Собкор ТАСС по Волгоградской области Игорь Каленич, после того,  как спасателям удалось не допустить распространение огня на населенные пукты, встретился с членами мобильного оперативного штаба. Одним из первых с кем поговорил тассовец, как сообщает ИА "Высота 102", был глава Дубовского района Александр Ляшенко, который заметил, что при пожаре не пострадало ни одно строение. "Ни то что дом или сарай, даже забор ни один не сгорел",-уточнил он.   "Когда губернатор принял решение об эвакуации людей из поселка, приехали автобусы, микроавтобусы,...
Прочитана: 99 раз
Газетный киоск 27.08.2017 12:35

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Авиация МЧС России отстояла от пожаров три населенных пункта в Волгоградской области, в которых проживают более 1,2 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. "В Волгоградской области в течение суток к тушению природных пожаров привлекались два самолета Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России. Авиацией не допущено распространение огня в сторону населенных пунктов Хмелевской, Ложки и Оленье, в которых проживают более 1200 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, самолеты и вертолеты МЧС совершили 10 вылетов на пожары, осуществив 160 сбросов воды общей массой почти 1,3 тыс. тонн. По состоянию...
Прочитана: 481 раз
Происшествия 27.08.2017 12:11

Двое маленьких детей пострадали за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, на улице Ленина в Камышине из окна третьего этажа выпал трехлетний мальчик. Малыша доставили в больницу с ушибами головы и позвоночника. Еще один несчастный случай произошел в Камышине на улице Спортивная. Ребенок 2014 года рождения был госпитализирован после падения в смотровую яму гаража. По фактам травмирования детей проводятся проверки. 
Прочитана: 1671 раз
Расследования 27.08.2017 10:10

Инспекция госстройнадзора Волгоградской области рекомендовала запретить движение людей и техники по опасным конструкциям, которыми признаны балконные плиты, установленные при строительстве дома для переселенцев из аварийного жилья в Калаче-на-Дону. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные ведомством, несчастный случай на стройке трехэтажного дома по адресу ул. 51-ой Гвардейской 4а, произошел в июне этого года. Тогда в результате обрушения балконных плит пострадал рабочий. По результатам расследования в инспекции пришли к выводу, что причиной обрушения плит могло стать отступление при их производстве от серийных требований, в результате чего было запрещено использование на стройке этой продукции от ООО «КЖИ». В то...
Прочитана: 3267 раз
Культура 27.08.2017 08:01

В год музеи Волгоградской области посещают 700 тысяч посетителей, причем половина из них бывают в самых известных в городе-герое учреждениях. Об этом на заседании общественного совета при комитете культуры региона заявил председатель совета, директор музея-заповедника «Старая Сарепта» Александр Баженов, сообщает ИА «Высота 102». «Налицо — нехватка посетителей муниципальных музеев.  Нужно информировать туристов о том, какие музеи существуют  в районах области  - чем он они интересны и привлекательны», - пояснил Баженов. Участники дискуссии сошлись во мнении, что о деятельности музеев, расположенных в муниципалитетах, потенциальным визитерам попросту ничего неизвестно. Элементарная проблема — отсутствие указателей на улицах. Александр Баженов привел в пример музей...
Прочитана: 3517 раз
Аналитика 27.08.2017 06:22

По итогам января-июля 2017 года Волгоградская область стала единственным регионом среди ЮФО, где зафиксировано падение индекса производства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные сравнительного анализа социально-экономического положения субъектов Южного федерального округа, опубликованные Волгоградстатом, в Волгоградской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс производства упал на 2,9%. При этом все остальные регионы продемонстрировали рост этого показателя. В республиках Калмыкия и Адыгея, например, он увеличился соответственно на 3 и 3,7%. Самое высокое значение индекса производства зафиксировано в Астраханской области – 125,8% по сравнению  с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по данному показателю Севастополь – здесь...
Прочитана: 3155 раз
Общество 26.08.2017 23:40

Президент РФ поручил разобраться в причинах пожаров в Волгоградской области и Ростове-на-Дону Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации пожаров и их последствий в Волгоградской области и Ростове-на-Дону. Министр не исключил вероятности поджогов. Об этом, как передает ИА «Высота 102», говорится на сайте Кремля.  «Владимир Путин поручил Правительству продолжать оказание всей необходимой помощи пострадавшим от пожаров; правоохранительным органам – досконально разобраться в причинах произошедшего», - отмечается в сообщении. Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону 21 августа уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 – жилые постройки. Один человек погиб. В Волгоградской области в связи с природными пожарами со среды действует режим...
Прочитана: 10077 раз
Общество 26.08.2017 22:09

В Волгоградской области стабилизировалась ситуация с природными пожарами в Дубовском районе. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. В настоящее время нет открытых источников огня, В некоторых местах наблюдается тление, но около таких потенциальных источников огня работают дежурные наряды. Между тем, в применении авиации в тушении возгораний уже нет надобности. В настоящее время продолжается наземная проливка тлеющей территории. Между тем, о ликвидации природных пожаров в регионе пока говорить рано.
Прочитана: 3772 раз
Происшествия 26.08.2017 17:45

Два человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП в Михайловском городском округе. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, примерно в 16.00 на 814 км федеральной трассы М-6 «Каспий» произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. На месте погибли двое – это мужчина и женщина в возрасте около 60-65 лет. Водитель одной из машин доставлен в больницу с переломами. Причины аварии выясняются.
Прочитана: 5841 раз
Общество 26.08.2017 17:14

Определить размер ущерба и выяснить, в какой помощи нуждается каждый пострадавший от природных пожаров, — такая задача поставлена губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым перед социальным блоком региона по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое вчера провел в Волгограде глава МЧС России Владимир Пучков. Сегодня межведомственные комиссии приступили к работе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области. .В Михайловском городском округе, Даниловском, Иловлинском, Ольховском и Среднеахтубинском муниципальных районах созданы и приступили к работе межведомственные комиссии по оценке нанесенного имущественного ущерба. Специалисты проводят подворовой обход на местах, встречаются...
Прочитана: 3392 раз
Телеком 26.08.2017 15:50

Новые сервисы «Ростелекома» помогут волгоградскому бизнесу сэкономить «Ростелеком» предложил для предпринимателей современные цифровые решения для бизнес-статистики и аналитики. Они помогут формировать и передавать отчет для надзорных органов, обмениваться информацией с контрагентами. Сервисы «Электронная отчетность», «Бухгалтерская поддержка бизнеса», «е-Статус», «Статистика для бизнеса» пока доступны лишь для некоторых регионов, Волгоградская область – в их числе, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.  Сервисы нацелены на максимальную автоматизацию бизнес-процессов, исключение ручного труда и экономию операционных затрат. Так с помощью «Электронной отчетности»  можно передать данные даже в виде фотографии со смартфона. Кстати, как заверяют в компании, перечень надзорных органов с функцией приёма отчётности в электронном виде в...
Прочитана: 2359 раз
Общество 26.08.2017 15:38

Глава администрации Волгограда устроил разнос нерадивым подрядчикам за неспешное благоустройство дворов Мэрия Волгограда готова распрощаться с нерадивыми подрядчиками, которые неспешно и малоэффективно занимаются благоустройством дворовых территорий. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня глава администрации города Виталий Лихачев совершил традиционный субботний объезд строительных площадок и сделал в отношении отдельных исполнителей муниципальных контрактов неутешительные выводы.  Напомним, программа благоустройства дворовых территорий реализуется в Волгограде уже второй год. В прошлом году дорожное покрытие привели в порядок в 58 дворах, в 67 - установлены новые детские игровые формы, в этом году — комплексное обновление запланировано еще в 43. На эти цели выделено 300 млн рублей.  Подробнее о том, в каких районах города выявлены недобросовестные...
Прочитана: 8590 раз
Общество 26.08.2017 13:26

Волгоградские журналисты принимают участие в работе форума "Таврида" в Крыму Сегодня в Крыму на Байкальской косе, где проходит Всероссийский молодежный форум "Таврида", начнет работу смена для молодых журналистов, которую проведет Общероссийский народный фронт (ОНФ). Как сообщили ИА "Высота 102" в реготделении ОНФ, смена для молодых журналистов завершится 31 августа. На нее приглашены более 300 человек. СМИ Волгоградской области на форуме "Таврида" будут представлять корреспонденты ИА "Волга-Каспий", газеты "Аиф" и студентка ВолГУ. Примечательно, что каждый день смены будет посвящен одному из приоритетных проектов ОНФ: "Генеральная уборка", "Интерактивная карта свалок", "Дорожная инспекция ОНФ Карта убитых дорог", "Центр ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды", "Народная оценка качества", "Равные возможности - детям",...
Прочитана: 2077 раз
Происшествия 26.08.2017 12:30

Четыре населенных пункта отстояли от ландшафтных пожаров в Дубовском районе спасатели, воины, казаки, полицейские. Как сообщили ИА "Высота 102"  в администрации Волгоградской области, в тушении очагов возгорания, природных пожаров участвовали 2,5 тыс. человек, 350 единиц техники, была задействована и авиация МЧС: два самолета Бе-200, два вертолета Ми-8. Всего   В настоящее время, отметил собеседник информагентства, ситуация находится под контролем объединенной группировки. Все силы и средства заняты проливкой местности, тлеющих очагов. Эвакуированные жители сел возвращаются в свои дома. Пострадавших от огня жителей и спасателей нет.  По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, за прошедшие сутки силами подразделений объединенной группировки ликвидировано на...
Прочитана: 4702 раз


27 августа 13:16
Волгоградское УФАС рассмотрит дело о строительстве пожарного депо
27 августа 13:13
"Тушили всем миром": как жители Волгоградской области переживают аномальные пожары
27 августа 12:35
Ситуацию с природными пожарами в Волгоградской области непрерывно мониторят из космоса
27 августа 12:11
В Волгоградской области двое малышей пострадали при падении с высоты
27 августа 10:10
В Волгоградской области приостановили строительство дома для переселенцев из-за несчастного случая
27 августа 08:01
В Волгоградской области муниципальные музеи «скрываются» от посетителей
27 августа 06:22
Волгоградская область отстала по индексу производства от регионов ЮФО
26 августа 23:40
Президент РФ поручил разобраться в причинах пожаров в Волгоградской области и Ростове-на-ДонуСмотреть фотографии
26 августа 22:09
В Волгоградской области пожары в Дубовском районе сошли на нет
26 августа 17:45
На трассе Волгоград-Москва в ДТП с грузовиком погибли два человека
26 августа 17:14
В Волгоградской области подсчитывают ущерб от природных пожаров
26 августа 15:50
Новые сервисы «Ростелекома» помогут волгоградскому бизнесу сэкономитьСмотреть фотографии
26 августа 15:38
Глава администрации Волгограда устроил разнос нерадивым подрядчикам за неспешное благоустройство дворовСмотреть фотографииCмотреть видео
26 августа 13:26
Волгоградские журналисты принимают участие в работе форума "Таврида" в КрымуСмотреть фотографии
26 августа 12:30
В Волгоградской области за прошедшие сутки ликвидировано 97 очагов возгорания
26 августа 10:55
В Дубовском районе Волгоградской области на пожары сбросили тысячу тонн воды
26 августа 07:42
В Волгоградской области свадебным ведущим и фотографам обещают налоговые каникулы
26 августа 06:43
Авиация МЧС возобновила работу по тушению пожаров в Волгоградской области
26 августа 05:14
Под Волгоградом возобновляется движение по федеральной саратовской трассе
26 августа 00:59
Под Волгоградом из села Оленье из-за пожара эвакуировано около 500 человекСмотреть фотографии
Общество
27 августа 13:13
"Тушили всем миром": как жители Волгоградской области переживают аномальные пожары
26 августа 23:40
Президент РФ поручил разобраться в причинах пожаров в Волгоградской области и Ростове-на-ДонуСмотреть фотографии
26 августа 22:09
В Волгоградской области пожары в Дубовском районе сошли на нет
26 августа 17:14
В Волгоградской области подсчитывают ущерб от природных пожаров
26 августа 15:48
Пожары в Волгоградской области сократили смены в лагерях
26 августа 15:38
Глава администрации Волгограда устроил разнос нерадивым подрядчикам за неспешное благоустройство дворовСмотреть фотографииCмотреть видео
26 августа 13:26
Волгоградские журналисты принимают участие в работе форума "Таврида" в КрымуСмотреть фотографии
26 августа 10:01
В Волжском уличные художники самовыражаются на объектах МКП «ВМЭС»Смотреть фотографии
26 августа 07:42
В Волгоградской области свадебным ведущим и фотографам обещают налоговые каникулы
26 августа 06:24
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области собирают помощь для погорельцев
25 августа 22:33
Учреждения здравоохранения Волгоградской области приводят в режим повышенной готовности из-за пожаров
25 августа 22:10
В Волжском ликвидируют последствия ЧС
25 августа 17:19
Министр МЧС Владимир Пучков: пострадавшим от пожаров в Волгоградской области окажут помощь из резервного фонда правительства РФ Комментарии4Cмотреть видео
25 августа 16:45
В Дзержинском районе Волгограда волонтеры восстановили спортплощадку Комментарии1Смотреть фотографии
25 августа 14:49
Под Волгоградом отпразднуют юбилей кладбища Комментарии25Смотреть фотографии
25 августа 13:40
В Волгоградской области продлят запрет на посещение лесов Комментарии5Смотреть фотографии
25 августа 13:21
Глава МЧС России облетает пострадавшую от пожаров Волгоградскую область на вертолете Комментарии5Смотреть фотографии
25 августа 12:00
Родственники беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области пытаются "освободить" его от долгов Комментарии49Смотреть фотографии
25 августа 08:12
В Волжском сотни дачников остались без имущества и урожая Комментарии33Смотреть фотографии
24 августа 17:09
Будущие спецназовцы "штурмовали" дома и "блокировали" машины в Волгограде Комментарии12Cмотреть видео
24 августа 16:51
В Волгоградской области выявлен новый очаг чумы свиней Комментарии5
24 августа 16:15
Губернатор Волгоградской области: Каждый случай пожара расследуют правоохранители Комментарии4
24 августа 15:47
Застройщику гостиницы в центре Волгограда не удалось избавиться от развалин старинной мельницы Комментарии18Смотреть фотографии
24 августа 14:17
Губернатор Волгоградской области с воздуха оценил последствия пожаров Комментарии21Смотреть фотографии
24 августа 13:09
В Волгоградской области обнаружились управляющие компании-«пустышки» Комментарии14
24 августа 12:00
В Волжском ликвидированы ландшафтные пожары в районе садовых обществ Комментарии2Смотреть фотографии
24 августа 11:42
Квадрокоптеры МВД идут на разведку пожаров в Волгоградской области Комментарии1Смотреть фотографии
24 августа 11:33
Министр МЧС России лично проконтролирует в Волгоградской области ситуацию с пожарами Комментарии26Смотреть фотографии
24 августа 09:45
В Волгоградскую область для тушения пожаров прибыли спасатели из Ростова, Астрахани и Калмыкии Комментарии7
24 августа 09:34
Губернатор и глава МЧС Волгоградской области совершают облет пострадавших от пожаров районов Комментарии20
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Пять способов раскладки «золотых» яиц по корзинам

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

        
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 27 Августа, Вс
Волгоград
Пасмурно, температура 28..30 С, давление 748..750 мм рт.ст., ветер Западный, 4 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
27 Августа, Вс
1 $ 59.1476 руб.
1 € 69.6995 руб.
1 GBP 75.7799 руб.
1 CHF 61.3501 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
         

 

Обсуждают в форуме

Стоя на коленях: экс-глава администрации Городищенского района Волгоградской области выслушал приговор за взяткуКомментарии49
Родственники беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области пытаются "освободить" его от долговКомментарии49
В поликлиниках Волгоградской области «фронтовики» обнаружили нехватку кадров и устаревшее оборудованиеКомментарии42
В Волгограде торговый павильон перегородил тротуарКомментарии38
Экс-глава администрации Городищенского района Волгоградской области Тарасов получил реальный срок в колонии строгого режимаКомментарии37
В Волгограде директора предприятия УФСИН по делу о взятке за СИЗО отправили в СИЗОКомментарии37
В Волжском сотни дачников остались без имущества и урожаяКомментарии33
В Волгоградской облдуме зашатались кресла под руководителямиКомментарии32
Мошенничества в сфере ОСАГО вернули Волгоградскую область в "красную зону"Комментарии31
В Волгоградской области резко выросло число комплексов видеофиксации нарушений на дорогахКомментарии30
Волгоград накрыла песчаная буряКомментарии28
В Волгограде внутридворовой ремонт стал причиной серьезных повреждений иномаркиКомментарии27
Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей на пожарах в Волгоградской областиКомментарии27
Министр МЧС России лично проконтролирует в Волгоградской области ситуацию с пожарамиКомментарии26
Под Волгоградом отпразднуют юбилей кладбищаКомментарии25

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградcкой области ситуация с ландшафтными пожарами остается напряженнойКомментарии2
Просмотров: 16862
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области готовятся к новым ударам огненной стихииКомментарии10
Просмотров: 15444
Президент РФ поручил разобраться в причинах пожаров в Волгоградской области и Ростове-на-Дону
Просмотров: 9364
Глава администрации Волгограда устроил разнос нерадивым подрядчикам за неспешное благоустройство дворов
Просмотров: 8304
Родственники беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области пытаются "освободить" его от долговКомментарии49
Просмотров: 7587
В Волгоградской области из-за пожаров закрыли участок федеральной трассы Саратов-СызраньКомментарии10
Просмотров: 7060
Глава МЧС России облетает пострадавшую от пожаров Волгоградскую область на вертолетеКомментарии5
Просмотров: 5432
Депутат Госдумы Анна Кувычко: «Москва - это работа, а Волгоград - мой родной дом»Комментарии8
Просмотров: 4783
Два человека погибли в результате природного пожара в Волгоградской областиКомментарии16
Просмотров: 4749
Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей на пожарах в Волгоградской областиКомментарии27
Просмотров: 4444

Рекомендуемые к прочтению новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области готовятся к новым ударам огненной стихииКомментарии10
Рекомендации: +108 / 6-
Президент РФ поручил разобраться в причинах пожаров в Волгоградской области и Ростове-на-Дону
Рекомендации: +59 / 4-
75 лет назад - 23 августа 1942 года Сталинград погрузился в адКомментарии18
Рекомендации: +55 / 1-
Глава администрации Волгограда устроил разнос нерадивым подрядчикам за неспешное благоустройство дворов
Рекомендации: +49 / 13-
Министр Александр Ткачев поставил на Всероссийском совещании в пример опыт "Садов Придонья"Комментарии6
Рекомендации: +47 / 0-
«Сады Придонья» открыли новый завод по переработке фруктов и овощей и производству пюре
Рекомендации: +47 / 2-
Родственники беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области пытаются "освободить" его от долговКомментарии49
Рекомендации: +46 / 7-
В Волгограде первый домашний матч в ФНЛ «Ротор-Волгоград» проведет под прицелом 117 видеокамерКомментарии11
Рекомендации: +46 / 2-
В Волгограде на Мамаевом кургане внук фронтовика рассказал о своем знаменитом дедеКомментарии4
Рекомендации: +46 / 2-
В хуторе Моховской в Волгоградской области сгорел один жилой дом, выгорела часть улицы (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЯ)Комментарии3
Рекомендации: +46 / 3-