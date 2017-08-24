







Сегодня на стадионе «Зенит», накануне прошедшем сертификацию для проведения матчей первенства ФНЛ, ведется усиленная подготовка к приему болельщиков домашнего матча клуба «Ротор-Волгоград», сообщает ИА «Высота 102». В частности, завершается благоустройство и монтаж КПП, необходимых для обеспечения безопасности. 27 августа, как и заявляло руководство города, «Ротор-Волгоград» проведет на «Зените» первый домашний матч на уровне ФНЛ. Соперником волгоградцев станет футбольный клуб «Балтика» из Калининграда. Директор спорткомплекса Василий Андрущенко рассказал ИА «Высота 102», что комиссию РФС удовлетворило качество проведенных работ по ранее высказанным замечаниям. Одними из главных условий для проведения на «Зените» матчей национальной лиги было обустройство отдельных секторов для фанатов и гостей, реконструкция лестничных пролетов, установка около 300 дополнительных посадочных мест, а также монтаж камер, чтобы просматривались все трибуны и внутренние помещения. Всего по периметру стадиона теперь стоят 117 камер видеонаблюдения. Кроме того, по требованию РФС, на стадионе «Зенит» установлены информационные табло для зрителей с правилами поведения во время игр, а для продажи билетов имеются 3 кассовых точки. Вместе с тем, на стадионе «Зенит», продолжаются работы по реконструкции в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Планируемый срок ввода объекта, как тренировочной базы ЧМ, отвечающей требованиям FIFA - ноябрь 2017 года.



