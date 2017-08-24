







Ситуацию с пожарами в Волгоградской области лично проконтролирует министр МЧС России Владимир Пучков, сообщает ИА "Высота 102". Визит главы министерства по чрезвычайным ситуациям в регион, по предварительным данным, ожидается в пятницу, 25 августа.

Напомним, что из-за сильного ветра и жары в Волгоградской области произошло резкое ухудшение пожароопасной обстановки. В результате быстрого распространения ландшафтных пожаров от огня пострадали порядка 40 населенных пунктов. По предварительным данным, уничтожено 155 строений в 5 муниципальных районах и одном городском округе, площадь пройденная огнём уточняется. Сегодня стало известно, что в селе Ягодное Ольховского района в результате природного пожара погибли супруги-пенсионеры.

В регионе объявлен режим ЧС. В Волгоградскую область сегодня прибыли спасатели из других регионов - Астраханской, Ростовской областей и республики Калмыкия. Общая группировка, задействованная в работах по ликвидации очагов, насчитывает уже более 6 тысяч человек и свыше 2 тысяч единиц техники, включая подразделение федеральной противопожарной службы, государственной противопожарной службы, МВД, Росгвардии, Министерства обороны, РЖД, подразделения добровольной пожарной охраны, казачества. Также на территории Волгоградской области находится авиация МЧС России: два самолёта Бе-200, два самолёта Ил-76, три вертолёта Ми-8.

Фото: rg.ru