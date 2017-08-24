Банк «Новопокровский» выдаст гарантии с индивидуальным подходом









Стратегия активного развития у банка «Новопокровский» продолжает оставаться в приоритете, несмотря на непростую ситуацию на рынке. Банк обновил программу по банковским гарантиям, увеличил размер уставного капитала на 530 млн рублей, планирует расширение региональной сети. О текущей деятельности и перспективах, уникальных условиях предоставления банковских гарантий ИА «Высота 102» рассказали заместитель председателя Правления ООО КБ «Новопокровский» Алексей Селиванов и управляющий Операционным офисом в Волгограде Алексей Голубев.

- В начале лета банк увеличил уставный капитал. Какие изменения в работе банка этот шаг повлечет за собой?

- А.С. Ситуация на финансовом рынке заставляет постоянно совершенствоваться и предлагать конкурентные условия для своих клиентов. Мы готовим обновленную стратегию развития, направленную в первую очередь на активный рост и модернизацию технологических ресурсов. Увеличение капитала – это ее результат. На 1 августа он составляет 1 млрд 802 млн 395 тыс. рублей. Надо сказать, банк успешно работает почти 27 лет и абсолютно готов к укреплению своих позиций среди финансовых организаций. К примеру, сейчас планируется открытие филиала в Санкт-Петербурге. Мы понимаем, что в этом регионе конкуренция высока, но сильная продуктовая линейка, качественные человеческие и технологические ресурсы позволяют правильно оценивать риски и мгновенно реагировать на меняющуюся рыночную ситуацию.

- А.Г. Кстати, о перспективах. Докапитализация позволит нам увеличить максимальный лимит выдачи по продуктам, в частности по банковским гарантиям – до 350 млн. рублей. Отмечу, что сейчас размер заявок, выдаваемых за один день, составляет 8 млн. рублей. В ближайшей перспективе – оптимизация процедуры кредитования в формате овердрафта, по которому и сейчас у нас вполне конкурентные условия. Однако мы предпочитаем совершенствоваться и дальше.

- Банк делает ставку на выдачу банковских гарантий. Насколько этот продукт доходен? Для кого он предназначен?

- А.С. Банковские гарантии – это совершенно самостоятельный продукт, имеющий достаточный уровень доходности. Он выгоден для банка, по нему минимизированы все возможные риски. К примеру, скоринговые (прим. ред.: скоринг – система оперативной оценки клиента) гарантии не требуют большой ресурсной базы в связи с возможностью автоматизации процессов оформления и выдачи.

- А.С. Добавлю, этот продукт в основном предназначен для клиентов, работающих по государственным контрактам в соответствии с 44 ФЗ, 223 ФЗ, 185 ФЗ. Мы предоставляем банковские гарантии на исполнение госконтрактов и, кстати, рассматриваем возможность непосредственного финансирования принципала. Есть и банковские гарантии обеспечения обязательств по возврату аванса. Они позволяют клиенту получить финансирование от заказчика.

– Условия предоставления банковских гарантий примерно у всех игроков одинаковые. На что надо обращать внимание предпринимателю при выборе банка?

- А.Г. Банковские гарантии – востребованный на сегодняшний день продукт, поэтому и предложений на рынке много. При выборе банка надо обращать внимание на оперативность принятия решения, размер комиссии, процедуру оформления и структуру обеспечения. Предпринимателям, которые хотят оформить данный продукт максимально оперативно и рассчитывать на конструктивный и эффективный диалог с банком, стоит обратить внимание на менее крупных игроков на финансовом рынке. В них не потоковая выдача, а, например, как у нас – персонализированная.













– Банк «Новопокровский» входит в ТОП-40 Российских Банков, занимая 18-е место по объему выданных банковских гарантий за 2016 год. Чем он отличается от других банков?

– А.Г. Для банка «Новопокровский» банковские гарантии – один из локомотивных продуктов. Мы тщательно отслеживаем ситуацию на рынке и предпочитаем работать с учетом потребностей наших клиентов на опережение. Так называемый «корпоративный бутик», созданный нами в рамках продукта банковские гарантии, предоставляет предпринимателю три основные условия работы банка: быстро, качественно, удобно. Отмечу, что современная технологическая база позволяет оформить банковскую гарантию Для банка «Новопокровский» банковские гарантии – один из локомотивных продуктов. Мы тщательно отслеживаем ситуацию на рынке и предпочитаем работать с учетом потребностей наших клиентов на опережение. Так называемый «корпоративный бутик», созданный нами в рамках продукта банковские гарантии, предоставляет предпринимателю три основные условия работы банка: быстро, качественно, удобно. Отмечу, что современная технологическая база позволяет оформить банковскую гарантию банка «Новопокровский» практически из любой точки РФ, за исключением единичных регионов, в режиме онлайн в течение 3-х часов. Более того, для гарантий до 8 млн. руб. не требуется обеспечение. Наши преимущества – действительно качественные услуги в совокупности с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

– А как организован документооборот с клиентами из дальних регионов РФ?

- А.С. Процедура рассмотрения вопроса о выдаче банковской гарантии при наличии у клиента усиленной квалифицированной электронной подписи проста – все документы вот уже более года принимаются в электронном виде без личного присутствия.

– Как вы оцениваете работу банка в Волгограде и его позиции в регионе?

- А.Г. Наше главное конкурентное преимущество – сплоченная команда профессионалов, которая может активно действовать на рынке. Я приступил к работе в банке в октябре 2016 года. За столь короткий промежуток времени мы выдали более 500 млн. руб. кредитов и более 150 млн. руб. банковских гарантий. Сегодня мы работаем и с клиентской базой Волгоградской области, и, благодаря дистанционным продуктам, успешно обслуживаем ряд клиентов из других регионов РФ. Мы нацелены на агрессивный рост кредитного портфеля, портфеля банковских гарантий и депозитов юридических лиц.



