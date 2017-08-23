Два человека погибли в результате природного пожара в Волгоградской области

В селе Ягодное Ольховского района Волгоградской области, где накануне бушевал пожар, сгорело 20 домов, погибла семья: супруги-пенсионеры Попчуевы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в настоящее время огонь локализован, идет проливка территории. Тела Попчуевых обнаружили спасатели при разборе одного из сгоревших домов. В настоящее время на территории Ягодновского сельского поселения проживает 735 человек.

По предварительным данным МЧС, в результате возникновения ландшафтных возгораний с быстрым распространением огня пострадало около 40 населенных пунктов. Огнем уничтожено 155 строений в 5 муниципальных районах и одном городском округе, площадь пройденная огнём уточняется. Общая группировка, задействованная в работах по ликвидации очагов, составила более 6000 человек и более 2000 единиц техники, включая подразделение федеральной противопожарной службы, государственной противопожарной службы, МВД, Росгвардии, Министерства обороны, РЖД, подразделения добровольной пожарной охраны, казачества. В настоящее время на территорию Волгоградской области прибыли силы и средства МЧС республики Калмыкии, Астраханской области и приступили к выполнению работ в муниципальных районах.