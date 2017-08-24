С начала 2017 года производственную и преддипломную практику на волгоградском «КАУСТИКе» прошли 225 студентов училищ, техникумов, колледжей и высших учебных заведений из Волгограда и Москвы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, кроме Волгоградского технического университета, который направил на «КАУСТИК» 81 студента, для практического освоения различных специальностей химической отрасли, прислали волгоградские политехнический, энергетический и индустриальный колледжи, аграрный университет, а также московские вузы - технический университет имени Н.Э. Баумана, государственный университет имени М.В. Ломоносова, химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, университет дружбы народов, экономический университет имени Г.В. Плеханова и другие.

В подразделениях одного из крупнейших в регионе и стране химических предприятий молодые специалисты в реальных производственных условиях постигали основы 39 рабочих и инженерных специальностей, среди которых автоматизация промышленных производств, экология и природопользование, таможенное дело, агроинженерия, управление персоналом, экономика, высокомолекулярные соединения. Кроме того, на экскурсиях в заводских цехах этим летом побывало ещё 73 студента различных учебных заведений.

Основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» - АО «КАУСТИК», в июле 2017 года отметившее полувековой юбилей со дня выпуска первой партии продукции, все эти годы активно взаимодействует с профильными учебными заведениями. В рамках соглашений о социальном партнёрстве, кроме предоставления студентам возможности прохождения производственной и преддипломной практики, руководители структурных подразделений предприятия участвуют в работе государственных экзаменационных комиссий, а преподаватели колледжей, техникумов и вузов проходят стажировку на заводе. В основе сотрудничества – взаимная заинтересованность учебных заведений и волгоградского «КАУСТИКа» в гарантированном трудоустройстве выпускников.