Глава региона Андрей Бочаров на прошедшем ночью заседании оперативного штаба заявил, что одной из версий возникновения природных пожаров в некоторых районах Волгоградской области рассматриваются поджоги. В частности, как сообщает ИА "Высота 102", губернатор сказал, что " как правило, причиной пожаров является человеческий фактор. Одно из возгораний произошло из-за перехлеста проводов вследствие сильного ветра. Но есть предположения и о целенаправленных поджогах в Городищенском и Среднеахтубинском районах».

По последним данным, в Волгоградской области пожары были зафиксированы в 21 муниципалитете из 38. Огонь угрожал 40 населенным пунктам, в которых проживают 12 тыс. человек.

«Из 38 муниципальных образований возгорания были зафиксированы в 21 с общим числом жителей 580 тыс. К эвакуации были подготовлены 5 тыс. человек», — отметил Бочаров.

В настоящий момент пожарным удалось локализовать шесть очагов природных пожаров. Тушение продолжается.

Как ранее сообщало ИА "Высота 102", в Камышинском районе было эвакуировано 752 жителей, среди которых и пациенты больницы. Также были вывезены в безопасные районы три детских оздоровительных лагеря. Во всех пунктах размещения организовано горячее питание.

В Волгоградской области в четверг с 17 часов мск был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).



