В Волгоградской области от огня спасли 40 населенных пунктов





В настоящие минуты в ГУ МЧС по региону губернатор Андрей Бочаров проводит заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров на территории Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, от огня сегодня удалось спасти 40 населенных пунктов, в которых проживает 12 тысяч человек. Об этом этом присутствующим заявил глава региона. В работе селекторного совещания принимают участие первый заместитель МЧС Владимир Степанов и начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер. Владимир Степанов отметил высокий уровень готовности оперативных служб региона и призвал власти продолжить активизацию сил и средств для борьбы со стихией.

Напомним, как ранее сообщили в ГУ МВД по области, за сутки в регионе сгорело около 100 построек. В общей сложности в пункты временного размещения было эвакуировано 735 человек.



