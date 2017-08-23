В Волгоградской области в огне сгорело более ста построек, часть из них – жилые дома

Сегодняшние пожары в нескольких районах Волгоградской области обернулись потерей имущества и жилья для десятков людей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, в частности, в Среднеахтубинском муниципальном районе сгорело около 30 строений (80% из которых неэксплуатируемые постройки). Приведён в готовность пункт временного размещения на базе школы-интерната на 350 человек.В Даниловском муниципальном районе горело в районе х.Каменный на площади свыше 1000 га. В результате огонь зашел в населенный пункт, сгорело 4 строения. Эвакуировано 273 человека в пункт временного размещения на базе Островской СОШ. В 17.16ч. пожар локализован. Люди вернулись в свои дома.

В Советском районе Волгограда от ландшафтного пожара пострадало 5 построек. В Ольховском муниципальном районе в районе х.Липовка горел лесной массив на площади 10 га. В х.Ягодный сгорело 54 постройки.

В общей сложности в пункты временного размещения было эвакуировано 735 человек. В пунктах временно размещения людям оказывают помощь психологи.

Всего в ликвидации пожаров задействовано более 5000 человек и более 2000 единиц техники. Группировка по тушению пожаров включает в себя подразделения федеральной противопожарной службы по Волгоградской области, государственной пожарной охраны, Росгвардии, МВД, РЖД, добровольные пожарные формирования, представители казачества и волонтёры.





