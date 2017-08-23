В Советском районе Волгограда от ландшафтного пожара пострадало 5 построек. В Ольховском муниципальном районе в районе х.Липовка горел лесной массив на площади 10 га. В х.Ягодный сгорело 54 постройки.
В общей сложности в пункты временного размещения было эвакуировано 735 человек. В пунктах временно размещения людям оказывают помощь психологи.
Всего в ликвидации пожаров задействовано более 5000 человек и более 2000 единиц техники. Группировка по тушению пожаров включает в себя подразделения федеральной противопожарной службы по Волгоградской области, государственной пожарной охраны, Росгвардии, МВД, РЖД, добровольные пожарные формирования, представители казачества и волонтёры.