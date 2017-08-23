В Волжском на борьбу с пожарами выдвинулись военные, полицейские и коммунальщики

В Волжском на подмогу пожарным службам направлены сотрудники городской полиции, военнослужащие, энергетики и коммунальщики. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в ликвидации возгораний задействована техника комбината благоустройства, МУП «Водоканал», МКП «ВМЭС». На месте организован оперативный штаб. Дежурные оперативные группы работают в круглосуточном режиме.

Ландшафтные пожары ранее были зафиксированы в СНТ «Энергоцентр», СНТ «Восход», СНТ «Здоровье Химика», СНТ «Заря» и СНТ «Заканалье». В школе №15 поселка Краснооктябрьский (ул. Чапаева, 11, ул. Калинина, 2) организованы пункты временного размещения.

В случае обнаружения возгораний власти города просят незамедлительно сообщать по телефону 112. Телефон единой диспетчерской службы администрации города: 41-18-01.



