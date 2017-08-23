«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области введен режим ЧС

Смотрите сегодня в программе: на территории Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки - с огнем продолжают бороться сразу в нескольких районах. Сильный ветер в Волгограде устроил песчаную бурю, поднял волны и осложнил навигацию на Волге: а также местами повалил деревья. Один из самых страшных дней в истории Волгограда: сегодня 75-я годовщина бомбардировки Сталинграда самолетами фашистской авиации. Легенда о танке, затонувшем у хутора Грачи во время войны, может стать реальностью: если операция по подъему боевой машины состоится.















Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



