





Жители поселка Красный Буксир Среднеахтубинского района Волгоградской области вместе с пожарными вот уже несколько часов борются с огнем, не давая ему распространиться по поселку. Однако, как они сообщили ИА «Высота 102», пока борьба со стихией идет с переменным успехом. Постоянно возникают все новые и новые очаги огня, которые разносит сильный ветер. Часть охваченной пожаром территории со стороны ерика Гнилой жителям удалось потушить, теперь горит на окраине поселка.

«Единственная пожарная машина и одна водовозка – это очень мало для того, чтобы победить такую стихию, - заявляют ахтубинцы. – Мы никогда не видели, чтобы мгновенно сгорали тополя, которые падали в ерик. Нам по-настоящему очень страшно. Мы все делаем для того, чтобы спасти наши дома. Но если помощь не придет, то уже очень скоро огонь распространится и к нашему жилью, и дальше к трассе, где находится озеро с лотосами».

Напомним, в поселке Красный Буксир расположен уникальный водоем в Волгоградской области с удивительными цветами.