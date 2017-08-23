



Сложной, но контролируемой назвал ситуацию с природными пожарами, которые бушуют в Волгоградской области, руководитель ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в эти минуты в здании главного управления МЧС по региону проходит межведомственное совещание в связи с ситуацией, сложившейся в области. В шести муниципалитетах региона положение особенно критическое: это Волгоград, Иловлинский, Камышинский, Среднеахтубинский, Даниловский, Ольховский районы. Сейчас на тушении огня работают 5 тысяч спасателей, 2 тысячи единиц техники. Кроме того, задействованы 3 самолета и два вертолета, однако их работу осложняет сильный ветер. В Волгоградскую область для помощи в тушении пожаров прибывают мобильные отряды из шести регионов России: Кабардино-Балкарии, Чечни, Астраханской и Ростовской областей, Ставропольского края, Калмыкии. В то же время привлекаются силы минобороны, росгвардии. В регионе также работают 2 спецпоезда для тушения пожаров – в Камышинском и Иловлинском районах.

Принято решение об отключении от электроэнергии 10 населенных пунктов из-за перехлеста проводов линий электропередач, 7,5 тысяч человек остались без света. Потребители будут подключены к системе электроснабжения после того, как ситуация нормализуется. По его поручению, прозвучало на совещании, принято решение об эвакуации детского лагеря «Лазурный» в Иловлинском районе Волгоградской области. Также глава региона дал поручение организовать патрулирование населенных пунктов с целью выявления очагов возгорания с привлечением казаков, добровольцев. Планируется ввести в Волгоградской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с природными пожарами. В настоящее время такой режим установлен для лесных массивов.