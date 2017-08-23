Из-за шторма на Волге отдыхающие и дачники не могут выехать с острова Сарпинский в Волгограде









Сегодня сотни дачников и отдыхающих «застряли» на острове Сарпинский из-за того, что перестали ходить теплоходы. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, до отдела пассажирских перевозок речного порта дозвониться невозможно, так как «там никто не берет трубку уже в течение нескольких часов».

Редакция дозвонилась до Волгоградского речного порта, где подтвердили остановку судов на внутренних рейсах. «Пароходы остановили движение из-за шторма на Волге, - заявили в порту. – Никто не возьмет на себя ответственность за жизнь и безопасность пассажиров».

На вопрос – когда ориентировочно пустят водный транспорт, в секретариате открытого акционерного общества ответили: «У погоды спросите».