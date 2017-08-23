В Волгоградской области назначены новые главные врачи

Очередные кадровые решения приняты в системе регионального здравоохранения Волгоградской области. По предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения в трех медицинских организациях Волгоградской области назначены новые главные врачи, - сообщили ИА «Высот а 102» в ведомстве.

Главным врачом Фроловской ЦРБ стал Вячеслав Буянов, ранее возглавлявший филиал скорой помощи в Михайловке. Главным врачом Ленинской ЦРБ назначен Дмитрий Крайнов, работавший в данном учреждении заместителем главного врача. Стаж работы Дмитрия Крайнова в Ленинской ЦРБ составляет порядка 5 лет. Новый главный врач определен и в Жирновской ЦРБ, им назначен Юрий Сергеев, который работает в этой больнице с 1999 года в разных должностях, начиная с врача-анестезиолога реаниматолога и заканчивая заместителем главного врача по медицинской части. Напомним, что он сменил на должности Марию Амелину.

Также комиссией принято решение о бессрочном продлении контракта Роману Морозову – главному врачу скорой помощи Волгограда и Александру Орлову – главному врачу Камышинской детской городской больницы.



