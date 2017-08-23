В Волгоградской области природный парк «Донской» спасают от пожара

В Иловлинском районе на территории природного парка «Донской» спасатели с ночи продолжают бороться с возгоранием сухой травы. Как сообщает ИА «Высота 102», до наступления утра очаги возгорания удалось локализовать. Но днем из-за высокой температуры воздуха и порывистого ветра пожарным бригадам пришлось усилить работу. Возгорание фиксируют в 10 км юго-западнее от хутора Белужно-Колдаирова в районе горы «Кобылья голова» - одного из самых дивных мест природного парка, а также на острове, расположенном между станцией Качалино и станицей Трехостровской.

Кроме того, недавно поступило сообщение о горении травы вдоль московской трассы в Иловлинском районе. Ранее глава ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк заявил, что в настоящее время ландшафтные пожары тушат также в Клетском и Серафимовичском районах региона.