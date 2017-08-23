|От Сталинграда - до Великой Победы
|23.08.2017 22:30
В Волгограде на Мамаевом кургане внук фронтовика рассказал о своем знаменитом деде
Сегодня, в день варварской бомбардировки Сталинграда, волгоградская семья Мирзоян, как и многие жители города, пришла на Мамаев курган, чтобы возложить цветы павшим за Родину. «Это у нас давняя традиция, сюда и в скорбные даты, и счастливые, мы приходили с нашим знаменитым дедом Суреном Мирзояном»,- рассказал журналистам ИА «Высота 102» его внук Ашот Мирзоян. Танкист, десантник разведчик, почетный ветеран воздушно- десантных войск Советской армии, академик и член-корреспондент Российской академии военных наук, профессор и член Академии естествознания РФ, член Союза писателей России, Армении и международного союза военных писателей, Почетный гражданин Волгоградской области, Сурен Мирзоян первым в Волгоградской области был удостоен звания лауреата литературной премии «Сталинград».
Григорий Чухрай, всемирно известный кинорежиссер, автор художественных фильмов «Баллада о солдате», «Память» и других, лауреат Ленинской премии, написал о нем в книге «Моя война»: «Люди по-разному ведут себя в бою. Были большие герои — о них благодаря журналистам знала вся страна. Были безызвестные герои — их было значительно больше. Настоящий героизм скромен, он не выставляется напоказ. Были такие, что хотели прославиться, — эти геройствовали... Командир взвода автоматчиков Лебедев был с ними строг, даже жесток. Но вот танкиста, десантника-разведчика Сурена Мирзояна, он любил и уважал: «Этот не геройствует, этот настоящий!». Я много слышал о Сурене, но как-то не приходилось видеть его в бою... Лишь однажды, когда мы залегли и ждали подкрепления, я увидел, как с подошедшего танка соскочил молоденький парень и бесстрашно бросился вперед, увлекая за собой других. «Это Сурен», — сказал Лебедев, обычно скупой на похвалу... Сурен стал моим кумиром. Я восхищался им и старался ему подражать... Мне тоже хотелось быть смелым и удачливым».
«Во время бомбежки деда в городе не было, он был на дальних подступах к Сталинграду и одним из первых в июле 1942 года в составе 62-й и 2-й гвардейских армий вступил в бой, - говорит внук фронтовика. - Ему было тогда всего 18 лет. Сталинградскую битву он называл сражением века, потому что как ученый и писатель, всю свою жизнь изучал ее историю. И всегда говорил всем: «Я - сталинградец», хотя родился в Армении и вернулся туда после войны. Но жить без Сталинграда не мог, и приехал сюда вместе с женой, моей бабушкой, и детьми.
На фото: Сурен Мирзоян дарит свою книгу маршалу Чуйкову «Сталинградское зарево». Учащаяся колледжа Нарине Мирзоян с портретом прадеда.
Дед был знаком со многими великими людьми: маршалами Чуйковым, Василевским, Рокоссовским, Баграмяном, Крыловым. Его переписка с ними до сих пор хранится у моей тети в Ереване, - рассказывает Ашот. - В церемонии прощания с Василием Ивановичем Чуйковым, который завещал похоронить его на Мамаевом кургане, участвовал и я, ученик 1 класса, и моя бабушка, Марианна Ашотовна, которая прожила с дедом более 60 лет. Именно здесь, в сентябрьский день 42-го, сержант Мирзоян докладывал будущему маршалу, как десантники-гвардейцы 33-й гвардейской стрелковой дивизии защищают главную высоту России».
После войны Сурен Гарегинович Мирзоян окончил аспирантуру, защитил диссертацию, получил ученую степень кандидата исторических наук, звание профессора. Он - автор книг «Сталинградское зарево», «Сталинградцы — творцы победы», «Вечный огонь жизни», «Участие Армянского народа в Сталинградской Битве», «Роль России и Сталинградская битва в судьбе армянского народа», «Слава Героев Сталинграда вечна», «Оценки и уроки Легендарного Сталинграда», «Без героического Сталинграда не было бы Победы», «Первые 20 дней под Сталинградом» и многих других. В своих книгах он всегда писал с большой буквы слова Легендарный, Героический, Бесстрашный, Наша дивизия, Наши братья, Наша земля, Сталинградцы. Почему? - спрашивали его многие, и он отвечал: «В знак уважения. Память — это священная аура. Сталинградцы доказали миру, что в XX веке именно они были великими зачинателями защиты мира. Я не могу писать о них с маленькой буквы. Живых и павших».
«Деда не стало 7 лет назад. Но он снами всегда. Он часто повторял, что благодарен судьбе. За то, что прожил 87 лет, что выросли хорошими людьми его дети, внуки, взрослеют правнуки. Он всегда говорил, что новые поколения должны чувствовать себя накрепко вплетенными в ткань истории нашего города и страны. Чтобы знали, что нет города, овеянного большей славой и легендой, чем Сталинград. Чтобы помнили и гордились.
Мы помним тебя, дед. И гордимся. Наши цветы сегодня – дань памяти всем, кто защищал великий город на Волге», - заключил внук ветерана.
Фото из архива семьи Мирзоян и музея-заповедника «Сталинградская битва».
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23 августа 22:30
В Волгограде на Мамаевом кургане внук фронтовика рассказал о своем знаменитом деде 4
23 августа 22:13
От Сталинграда - до Великой Победы
23 августа 22:30
В Волгограде на Мамаевом кургане внук фронтовика рассказал о своем знаменитом деде 4
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