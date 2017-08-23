





Обнаружен предположительный очаг пожара, который нанес серьезный ущерб двум хуторам Волгоградской области – населенным пунктам Курин и Моховской Михайловского городского округа. Как сообщил ИА «Высота 102» начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк, это место расположено на берегу реки Медведица. Именно отсюда, по предварительной версии, и началось возгорание, которое привело к значительным повреждениям двух населенных пунктов и лесного массива. Пока, по словам Олега Гребенюка, сложно сказать, что явилось причиной возникновения этого очага – или неосторожное обращение с огнем, или умышленный поджог. Точки в этом деле поставит следствие.

Между тем, в настоящее время, как заявил руководитель ГУ МЧС по Волгоградской области, ландшафтные пожары полыхают в Иловлинском, Клетском и Серафимовичском районах Волгоградской области. Тушат возгорания в том числе и с помощью авиатехники. Напомним, пожары вблизи хуторов Курин и Моховской были потушены сегодня около полудня.