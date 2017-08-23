







После масштабной строительной реконструкции и технической модернизации компания «Сады Придонья» открыла завод по переработке фруктов и овощей и производству пюре, оснащенный самым современным оборудованием. Это важный этап в развитии компании, которая в этот же день отметила свое двадцатилетие. На торжественной церемонии открытия собралось порядка трехсот человек, приехавших не только из разных регионов России, но и из европейских стран, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

С приветственным словом к собравшимся обратился президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин: «Будущее компании сегодня ясно – производить продукцию для здорового питания и по доступной цене уникального качества, качества из первых рук».

Андрей Самохин подчеркнул, что модернизация завода пюре позволила увеличить производственные мощности в два раза и дала возможность одновременной переработке фруктов и овощей благодаря приобретению второй перерабатывающей линии и усовершенствованию существующей.













Генеральный директор компании CFT (Италия) Алессандро Меррузи отметил, что открытие завода в Садах Придонья – один из успешных примеров реализации проектов на территории Российской федерации. По словам господина Меррузи, с компанией с самого начала сложились крепкие деловые отношения. Он также отметил высокий профессионализм команды «Садов Придонья», которая вместе с итальянскими коллегами работала над установкой новых производственных линий.

Символическим началом запуска в эксплуатацию завода по переработке фруктов и овощей и производству пюре стало перерезание красной ленточки, после чего всех гостей пригласили на экскурсию по новому производству. Надо отметить, что площадь комплекса увеличилась в 1,5 раза. Действующая линия прошла глубокую модернизацию – фактически от первоначальной конфигурации осталась только секция приемки и подготовки сырья. Модернизации подверглись все последующие технологические этапы – секции холодной и горячей протирки (турбоэкстракции), деактивации ферментов, пастеризационная установка. Полной замене подверглась асептическая расфасовочная машина.

Что же касается новой линии, то она рассчитана преимущественно для переработки яблок, но приспособлена и под овощи. Надо отметить, что специально для яблок построили бункер объемом 100 тонн. Перерабатывающие мощности нового завода составляют 16 тонн в час и все процессы производства полностью автоматизированы.

«Открытие современного производства такого уровня – это еще одна возможность роста не только для предприятия, но и для всей российской экономики», – считают на предприятии.



