В комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области заявили о намерении проверить законность ремонтных работ на первом этаже здания объекта культурного наследия, что на улице имени Ленина, 9. Об этом сообщил ИА «Высота 102» заместитель председателя комитета Александр Крылов. По словам волгоградцев, обратившихся в редакцию информагентства, ремонтные работы, которые полным ходом идут в здании, известном как «Облпотребсоюз», начались в июле. Снесены несущие стены, а так как перекрытия деревянные, - потолки держатся на железных подпорках. Такое впечатление, что и балки перекрытия вот-вот упадут на голову, - опасаются жители города-героя.

Эта картина отчетливо видна на фото, которые они прислали в редакцию. «Со стороны улиц Ленина и Пушкина ремонтники закрыли окна, чтобы, видимо, никто не видел, что творится внутри. Однако со двора отчетливо просматривается, что там происходит», - утверждают жители. При этом, - говорят они, - стройка незаконная, так как разрешительных документов у организатора такой перестройки – владельца сети ресторанов в городе - нет, что он и сам не скрывает.