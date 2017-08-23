Пожары в двух хуторах Волгоградской области ликвидированы





Сегодня к полудню пожары вблизи хуторов Моховское и Курин ликвидированы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, площадь пожара, пройденная огнём вблизи Моховского, составила 30 га леса и около 400 га сухой травы; в районе хутора Курин общая площадь пожара составила 600 га сухой травы. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожаров привлекалась группировка общей численность более 400 человек и 120 единиц техники, в т.ч. авиация МСЧ России. Причины возгорания уточняются.

Авиацией МЧС России продолжается работа по ликвидации других очагов возгораний на территории Волгоградской области, в частности, в Иловлинском районе.



