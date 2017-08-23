75 лет назад - 23 августа 1942 года Сталинград погрузился в ад

Сегодня 75-я годовщина одного из самых страшных дней в истории Сталинграда - Волгограда. 23 августа 1942 года в 16 часов 18 минут фашисты начали бомбить город. Это было воскресенье, стояла жара. Несмотря на то, что бои шли всего лишь в 60 км от Сталинграда - на Дону, город жил обычной жизнью. Утром немецкие танки 14-го танкового корпуса генерала Витерсгейма вышли к Волге восьмикилометровым коридором и остановились в 3 километрах от стен Тракторного завода, а во второй половине дня фашисты приступили к ковровым бомбардировкам Сталинграда. Одновременно в воздухе можно было насчитать до 80 самолетов - они делали круг над Волгой, а затем приступали к бомбометанию. О том, что происходило в Сталинграде 23 августа 1942 года, почему получилось так, что мирное население не было эвакуировано и сколько людей погибло на самом деле – ИА «Высота 102» рассказала заместитель заведующего информационно- издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва»Татьяна Приказчикова.



