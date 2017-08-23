|От Сталинграда - до Великой Победы
|23.08.2017 12:57
Под Волгоградом жители хутора лелеют надежду вытащить из реки танк времен Великой Отечественной войны
Легенда это или быль - затонувший танк в речке Грачи на территории одноименного хутора под Волгоградом - попыталась выяснить съемочная группа ИА «Высота 102». Вместе с журналистами в небольшую экспедицию в Городищенский район отправился депутат Волгоградской городской думы Андрей Гимбатов - внук героя Советского союза, летчика, участника Великой Отечественной войны Владимира Илларионовича Шевченко. Тематикой Великой Отечественной нардеп увлечен давно и уже имеет опыт оказания помощи в подъеме со дна водоема боевой машины. В 2007 году из реки Червленая в поселке Водный Советского района подняли на берег танк Т-70, в кабине которого обнаружили тела двух бойцов. Их останки захоронили, а машину передали для восстановления на предприятие «ВНИИТМАШ», которое в настоящее время возглавляет Гимбатов. В поездку до хутора Грачи Андрей Петрович пригласил и специалиста поисковой работы, который взял с собой металлоискатель. Правда, оборудование не пригодилось. Не помогло бы и водолазное снаряжение - настолько прочно за 75 лет ушла в грунт боевая машина.
Новость о том, что на дне реки в хуторе Грачи лежит настоящий танк - для местных жителей и не новость вовсе, но и не доказанный факт. Те старожилы, которые верят в правдоподобность истории, рассказали «Высоте 102», что в 60-х годах, с башни той самой бронемашины они будучи детьми ныряли в воду. Уже тогда сам танк находился глубоко под водой, но встать на него ногами еще было можно. В «утопленнике», кстати, тогда разглядели черты советского танка. В начале 80-х годов после строительства плотины русло реки изменило свое направление. Воды в том месте, где должен находиться танк, сегодня практически нет, но и танка не видно: участок сильно заилен и покрыт густым камышовым лесом.
Пока съемочная группа стояла на мосту и пыталась приметить хоть что-либо в совершенно неприметном болотистом пейзаже, к ней подошел один из хуторян. Мужчина ткнул пальцем вглубь зарослей осоки и уверенно сказал: «Танк лежит здесь!». Лет 10 назад, когда камышей было в два раза меньше, в этом месте он увидел группу работающих поисковиков. Активисты приехали в Городищенский район из Санкт-Петербурга и, видимо, рассчитывали не только обнаружить последнее пристанище военной техники, но и поднять на сушу. Поисковики, как рассказывает местный житель, при помощи специального оборудования якобы обнаружили место, где под землей на глубине 3-4 метров может находиться танк. Активисты тогда посетовали - мол, вытащить из трясины многотонную махину — крайне сложно. На том экспедиция закончилась и питерцы уехали. Это, кстати, была не первая попытка подъема на сушу затонувшей бронетехники. В начале 60-х из воинской части, расположенной неподалеку, пригнали два тягача, которые пытались вытащить машину. Однако тросы нагрузки не выдержали и порвались. С тех пор тягаться с орудием войны больше никто не пытался. Сегодня, чтобы поднять танк на берег, прежде всего, нужно избавиться от камышей. По осени или весной его можно выкосить или сжечь, после чего проработать план «спецоперации» по подъему неопознанного пока подводного объекта.
Подтверждение тому, что по хутору Грачи во время Великой Отечественной в принципе могли проходить танки, в мемуарах начальника штаба первой гвардейской армии Семена Павловича Иванова нашла библиотекарь Грачевской Школы. Краеведением Ольга Ивановна Шевяхова увлечена давно, к своему хобби приобщила и школьников. Вместе они установили личности сотни бойцов из 233-ей стрелковой дивизии, которая в ходе Сталинградской битвы базировалась в районе Грачей. В 80-х годах участники войны поддерживали связь с местными жителями. Кто-то из ветеранов даже приезжал на открытие мемориала погибшим воинам, кто-то присылал письма со своими фотографиями и воспоминаниями о тех страшных днях.
К сожалению, сами снимки участников войны давно затерялись. Остались их копии, которые до последнего времени украшали школьный стенд в уголке воинской славы. «На многих из фотографий не было указано ни должности, ни полных имен - только фамилии и инициалы. Мне показалось это несправедливым. Вместе с учениками мы решили устранить этот исторический пробел и приступили к поискам», - рассказывает школьный библиотекарь. На портале Мистерства обороны России «Память народа» библиотекарь вместе с ребятами нашла практически всех бойцов, снимки которых размещены на школьном стенде. Панно, кстати скорое заменят на новое - прежнее заметно обветшало.
Несколько раз в год Ольга Ивановна читает ученикам нескучные лекции о Великой Отечественной. «Детям надоели общие слова о войне. Но когда я доношу до них живой краеведческий материал - класс затихает. Нужно не только линейки проводить с зачитыванием стихов и поздравлением ветеранов. Детей нужно вовлекать в исследовательскую работу, рассказывать им о конкретных людях, конкретных событиях, которые происходили на нашей родной земле», - считает Ольга Ивановна.
Можно предположить, сколько шума наделает в хуторе, да и всем районе, новость о подъеме со дна речки Грачи советского танка — как загорятся глаза мальчишек, когда они увидят, как из-под земли достают железную махину, как жадно ребята впитают в себя новую лекцию Ольги Ивановны о сенсационной находке, как будут помнить эти моменты долгие годы и обязательно расскажут когда-нибудь своим детям о жизни маленького хутора во время большой войны.
В пригороде Волгограда ликвидирован природный пожар на площади 900 га
«Вдох глубокий, руки шире»: Центральная набережная Волгограда по утрам притягивает спортивных горожан и VIP-персон
«Взгляд с Высоты»: Путь к знаниям волгоградских школьников лежит через ухабы и колдобины
Общая площадь крупного природного пожара вблизи населенных пунктов Каменный Буерак и Овражный в Дзержинском районе Волгограда, по...
Гимнастика, йога, бег, езда на велосипеде, роликах, скандинавская ходьба, воркаут - чем только не занимаются спортивные горожане по...
Тернистый путь: почему большинство дорог, подъездов и тротуаров ко многим образовательным учреждениям в Волгоградской области, о ремонте которых...
|Общество
|24.08.2017 11:42
Квадрокоптеры МВД облетают места пожаров в Ольховском районе, Михайловке, Иловле, Средней Ахтубе и Волжском, проводя разведку очагов распространения пожаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД, с помощью современной техники специалисты пожаро-технических лабораторий и эксперты-криминалисты Главка МВД проводят детальный осмотр мест происшествий, устанавливают причины возгораний и ищут возможных виновников.
Прочитана: 113 раз
|Экономика
|24.08.2017 11:35
С начала 2017 года производственную и преддипломную практику на волгоградском «КАУСТИКе» прошли 225 студентов училищ, техникумов, колледжей и высших учебных заведений из Волгограда и Москвы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, кроме Волгоградского технического университета, который направил на «КАУСТИК» 81 студента, для практического освоения различных специальностей химической отрасли, прислали волгоградские политехнический, энергетический и индустриальный колледжи, аграрный университет, а также московские вузы - технический университет имени Н.Э. Баумана, государственный университет имени М.В. Ломоносова, химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, университет дружбы народов, экономический университет имени Г.В. Плеханова и другие. В подразделениях одного из крупнейших в регионе и стране химических предприятий...
Прочитана: 116 раз
|Общество
|24.08.2017 11:33
Ситуацию с пожарами в Волгоградской области лично проконтролирует министр МЧС России Владимир Пучков, сообщает ИА "Высота 102". Визит главы министерства по чрезвычайным ситуациям в регион, по предварительным данным, ожидается в пятницу, 25 августа. Напомним, что из-за сильного ветра и жары в Волгоградской области произошло резкое ухудшение пожароопасной обстановки. В результате быстрого распространения ландшафтных пожаров от огня пострадали порядка 40 населенных пунктов. По предварительным данным, уничтожено 155 строений в 5 муниципальных районах и одном городском округе, площадь пройденная огнём уточняется. Сегодня стало известно, что в селе Ягодное Ольховского района в результате природного пожара погибли супруги-пенсионеры. В регионе объявлен режим ЧС. В...
Прочитана: 228 раз
|Происшествия
|24.08.2017 11:13
Росгвардейцы задержали вора-домушника за попытку кражи ювелирных изделий из охраняемой квартиры в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102», злоумышленника задержал на месте преступления наряд вневедомственной охраны, прибывший по сигналу тревоги. Как оказалось, на дело вышел ранее судимый за кражу 31-летний гражданин без определенного места жительства. В квартиру, расположенную на втором этаже, он проник, отжав пластиковое окно. Теперь любителю ювелирных украшений грозит тюрьма.
Прочитана: 449 раз
|Экономика
|24.08.2017 11:08
Завтра в Волгоград приезжает министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, он встретится с губернатором региона Андреем Бочаровым, посетит ОАО НПГ «Сады Придонья», где пройдет открытие новой очереди по переработке фруктов и овощей и производству пюре. По завершении состоится совещание, на котором будут обсуждаться вопросы развития садоводства и питомников.
Прочитана: 241 раз
|Происшествия
|24.08.2017 10:53
В селе Ягодное Ольховского района Волгоградской области, где накануне бушевал пожар, сгорело 20 домов, погибла семья: супруги-пенсионеры Попчуевы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в настоящее время огонь локализован, идет проливка территории. Тела Попчуевых обнаружили спасатели при разборе одного из сгоревших домов. В настоящее время на территории Ягодновского сельского поселения проживает 735 человек. По предварительным данным МЧС, в результате возникновения ландшафтных возгораний с быстрым распространением огня пострадало около 40 населенных пунктов. Огнем уничтожено 155 строений...
Прочитана: 3008 раз
|Происшествия
|24.08.2017 09:59
Четыре Интернет-сайта, где размещались объявления о продаже служебных удостоверений сотрудников правоохранительных структур, трудовых книжек и дипломов закрыли в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре региона, незаконная реализация документов была выявлена сотрудниками надзорного ведомства. Вход на соответствующие сайты осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля. Однако распространение такой информации в РФ запрещено, так как за подделку официальных документов предусмотрена уголовная ответственность.
Прочитана: 688 раз
|Общество
|24.08.2017 09:45
Спасатели из Астраханской, Ростовской областей и республики Калмыкия прибыли в Волгоградскую область для оказания помощи в ликвидации природных пожаров. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, в настоящее время они направились в районы, где требуется усиление сил и средств. На данный момент известно, что от пожаров пострадали порядка 40 населенных пунктов в Волгоградской области. Огнем уничтожено 155 строений в пяти муниципальных районах и одном городском округе. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего в тушении пожаров задействована группировка в количестве более 5 тысяч человек и свыше 2 тысяч единиц техники, а также авиация МЧС России и...
Прочитана: 605 раз
|Происшествия
|24.08.2017 09:35
Автомобиль «Нива» вместе с водителем затонул в реке Дон в 2 километрах севернее хутора Песковатка в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону. По данным полиции, водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, а после того, как машина скатилась в Дон, не смог выбраться из воды. Личность предположительно утонувшего установлена – это мужчина 1947 года рождения, проживающий в Волгограде на улице Хользунова. В ближайшее время поиском тела займутся водолазы.
Прочитана: 2371 раз
|Общество
|24.08.2017 09:34
В эти минуты губернатор Андрей Бочаров и начальник ГУ МЧС России по региону Олег Гребенюк на вертолете совершают облет районов Волгоградской области, пострадавших от пожара, сообщает ИА "Высота 102". По данным регионального МЧС, по итогам мониторинга ситуации с воздуха будет принято решение о применении авиации, находящейся в регионе. Это два самолета Ил-76 МЧС России, два вертолета Ми-8 МЧС России, вертолет Ми-8 Южного регионального центра МЧС и два самолета Бе-200. Напомним, что в результате природных пожаров пострадали порядка 40 населенных пунктов. По предварительным данным, огонь уничтожил 155 строений.
Прочитана: 1511 раз
|Общество
|24.08.2017 08:43
Торговый павильон с вывеской мясокомбината установили прямо на пешеходном тротуаре напротив дома номер 15 на улице Ткачева, об этом ИА «Высота 102» сообщили возмущенные жители. Массивный серый объект для продажи колбасной продукции занял собой большую часть тротуара, оставив для пешеходов лишь узкий проход. Является ли это место размещения постоянным, или позже павильон сместят с тротуара – неизвестно, но жители выразили озабоченность тем, что улицу Ткачева начали заполонять торговые точки. Кстати, подобный павильон с точно такой же вывеской мясокомбината установили на улице Новороссийской - на том самом месте , где стоял...
Прочитана: 1749 раз
|Происшествия
|24.08.2017 07:44
Глава региона Андрей Бочаров на прошедшем ночью заседании оперативного штаба заявил, что одной из версий возникновения природных пожаров в некоторых районах Волгоградской области рассматриваются поджоги. В частности, как сообщает ИА "Высота 102", губернатор сказал, что " как правило, причиной пожаров является человеческий фактор. Одно из возгораний произошло из-за перехлеста проводов вследствие сильного ветра. Но есть предположения и о целенаправленных поджогах в Городищенском и Среднеахтубинском районах». По последним данным, в Волгоградской области пожары были зафиксированы в 21 муниципалитете из 38. Огонь угрожал 40 населенным пунктам, в которых проживают 12 тыс. человек. «Из 38 муниципальных образований возгорания были зафиксированы в 21 с...
Прочитана: 3508 раз
|Аналитика
|24.08.2017 07:17
Российский союз страховщиков назвал Волгоградскую область одной из самых проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО среди регионов России по итогам первого полугодия 2017 года. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно данным, опубликованным на официальном портале этой...
Прочитана: 2707 раз
|Происшествия
|24.08.2017 00:20
В настоящие минуты в ГУ МЧС по региону губернатор Андрей Бочаров проводит заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров на территории Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, от огня сегодня удалось спасти 40 населенных пунктов, в которых проживает 12 тысяч человек. Об этом этом присутствующим заявил глава региона. В работе селекторного совещания принимают участие первый заместитель МЧС Владимир Степанов и начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер. Владимир Степанов отметил высокий уровень готовности оперативных служб региона и призвал власти продолжить активизацию сил и средств для борьбы со стихией. Напомним, как ранее сообщили в ГУ МВД...
Прочитана: 3779 раз
|Происшествия
|24.08.2017 00:02
В Красноармейском районе Волгограда в результате взрыва газового баллона два человека получили сильные ожоги. Как сообщает ИА «Высота 102», ЧП произошло в 20.35 в одном из домов СНТ «Химик». 30-летний мужчина получил термические ожоги тела 1-2 степени (45% тела), женщина - ожоги 25% тела. Оба госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи №25.
Прочитана: 4880 раз
24 августа 11:35
24 августа 11:33
24 августа 11:13
24 августа 11:08
24 августа 09:59
24 августа 09:45
24 августа 09:34
24 августа 08:43
24 августа 07:44
24 августа 00:20
23 августа 22:30
23 августа 22:13
23 августа 20:03
От Сталинграда - до Великой Победы
23 августа 22:30
23 августа 13:05
23 августа 12:57
Под Волгоградом жители хутора лелеют надежду вытащить из реки танк времен Великой Отечественной войны 9
6 июля 13:16
4 июля 16:27
21 июня 21:39
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 23 Августа, Ср
Волгоград
Облачно, температура 31..33 С, давление 745..747 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 10 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
23 Августа, Ср
|1 $
|59.0396 руб.
|1 €
|69.5900 руб.
|1 GBP
|75.8895 руб.
|1 CHF
|61.1429 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 21974
«Высота 102 ТВ»: Подозреваемый в коррупции директор предприятия ФСИН рассказал, как работал на благо Волгограда8
Просмотров: 14543
Просмотров: 12701
Экс-глава администрации Городищенского района Волгоградской области Тарасов получил реальный срок в колонии строгого режима37
Просмотров: 10141
Стоя на коленях: экс-глава администрации Городищенского района Волгоградской области выслушал приговор за взятку49
Просмотров: 7526
В хуторе Моховской в Волгоградской области сгорел один жилой дом, выгорела часть улицы (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЯ)3
Просмотров: 6312
Просмотров: 5782
В Волгоградскую область для тушения пожаров стягивают мобильные отряды спасателей из шести регионов России20
Просмотров: 5653
Просмотров: 5616
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +188 / 2-
В хуторе Моховской в Волгоградской области сгорел один жилой дом, выгорела часть улицы (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЯ)3
Рекомендации: +44 / 3-
Рекомендации: +36 / 4-
Под Волгоградом жители хутора лелеют надежду вытащить из реки танк времен Великой Отечественной войны9
Рекомендации: +33 / 3-
Рекомендации: +33 / 6-
Рекомендации: +32 / 1-
Рекомендации: +30 / 4-
Рекомендации: +29 / 1-
Рекомендации: +29 / 1-
Рекомендации: +29 / 5-