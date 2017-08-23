



Легенда это или быль - затонувший танк в речке Грачи на территории одноименного хутора под Волгоградом - попыталась выяснить съемочная группа ИА «Высота 102». Вместе с журналистами в небольшую экспедицию в Городищенский район отправился депутат Волгоградской городской думы Андрей Гимбатов - внук героя Советского союза, летчика, участника Великой Отечественной войны Владимира Илларионовича Шевченко. Тематикой Великой Отечественной нардеп увлечен давно и уже имеет опыт оказания помощи в подъеме со дна водоема боевой машины. В 2007 году из реки Червленая в поселке Водный Советского района подняли на берег танк Т-70, в кабине которого обнаружили тела двух бойцов. Их останки захоронили, а машину передали для восстановления на предприятие «ВНИИТМАШ», которое в настоящее время возглавляет Гимбатов. В поездку до хутора Грачи Андрей Петрович пригласил и специалиста поисковой работы, который взял с собой металлоискатель. Правда, оборудование не пригодилось. Не помогло бы и водолазное снаряжение - настолько прочно за 75 лет ушла в грунт боевая машина.





Новость о том, что на дне реки в хуторе Грачи лежит настоящий танк - для местных жителей и не новость вовсе, но и не доказанный факт. Те старожилы, которые верят в правдоподобность истории, рассказали «Высоте 102», что в 60-х годах, с башни той самой бронемашины они будучи детьми ныряли в воду. Уже тогда сам танк находился глубоко под водой, но встать на него ногами еще было можно. В «утопленнике», кстати, тогда разглядели черты советского танка. В начале 80-х годов после строительства плотины русло реки изменило свое направление. Воды в том месте, где должен находиться танк, сегодня практически нет, но и танка не видно: участок сильно заилен и покрыт густым камышовым лесом.

Пока съемочная группа стояла на мосту и пыталась приметить хоть что-либо в совершенно неприметном болотистом пейзаже, к ней подошел один из хуторян. Мужчина ткнул пальцем вглубь зарослей осоки и уверенно сказал: «Танк лежит здесь!». Лет 10 назад, когда камышей было в два раза меньше, в этом месте он увидел группу работающих поисковиков. Активисты приехали в Городищенский район из Санкт-Петербурга и, видимо, рассчитывали не только обнаружить последнее пристанище военной техники, но и поднять на сушу. Поисковики, как рассказывает местный житель, при помощи специального оборудования якобы обнаружили место, где под землей на глубине 3-4 метров может находиться танк. Активисты тогда посетовали - мол, вытащить из трясины многотонную махину — крайне сложно. На том экспедиция закончилась и питерцы уехали. Это, кстати, была не первая попытка подъема на сушу затонувшей бронетехники. В начале 60-х из воинской части, расположенной неподалеку, пригнали два тягача, которые пытались вытащить машину. Однако тросы нагрузки не выдержали и порвались. С тех пор тягаться с орудием войны больше никто не пытался. Сегодня, чтобы поднять танк на берег, прежде всего, нужно избавиться от камышей. По осени или весной его можно выкосить или сжечь, после чего проработать план «спецоперации» по подъему неопознанного пока подводного объекта.





Подтверждение тому, что по хутору Грачи во время Великой Отечественной в принципе могли проходить танки, в мемуарах начальника штаба первой гвардейской армии Семена Павловича Иванова нашла библиотекарь Грачевской Школы. Краеведением Ольга Ивановна Шевяхова увлечена давно, к своему хобби приобщила и школьников. Вместе они установили личности сотни бойцов из 233-ей стрелковой дивизии, которая в ходе Сталинградской битвы базировалась в районе Грачей. В 80-х годах участники войны поддерживали связь с местными жителями. Кто-то из ветеранов даже приезжал на открытие мемориала погибшим воинам, кто-то присылал письма со своими фотографиями и воспоминаниями о тех страшных днях.





К сожалению, сами снимки участников войны давно затерялись. Остались их копии, которые до последнего времени украшали школьный стенд в уголке воинской славы. «На многих из фотографий не было указано ни должности, ни полных имен - только фамилии и инициалы. Мне показалось это несправедливым. Вместе с учениками мы решили устранить этот исторический пробел и приступили к поискам», - рассказывает школьный библиотекарь. На портале Мистерства обороны России «Память народа» библиотекарь вместе с ребятами нашла практически всех бойцов, снимки которых размещены на школьном стенде. Панно, кстати скорое заменят на новое - прежнее заметно обветшало.





Несколько раз в год Ольга Ивановна читает ученикам нескучные лекции о Великой Отечественной. «Детям надоели общие слова о войне. Но когда я доношу до них живой краеведческий материал - класс затихает. Нужно не только линейки проводить с зачитыванием стихов и поздравлением ветеранов. Детей нужно вовлекать в исследовательскую работу, рассказывать им о конкретных людях, конкретных событиях, которые происходили на нашей родной земле», - считает Ольга Ивановна.





Можно предположить, сколько шума наделает в хуторе, да и всем районе, новость о подъеме со дна речки Грачи советского танка — как загорятся глаза мальчишек, когда они увидят, как из-под земли достают железную махину, как жадно ребята впитают в себя новую лекцию Ольги Ивановны о сенсационной находке, как будут помнить эти моменты долгие годы и обязательно расскажут когда-нибудь своим детям о жизни маленького хутора во время большой войны.



