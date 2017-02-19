ОНФ: Опасные недострои в Волгограде угрожают жизни людей

Волгоградские активисты Общероссийского народного фронта промониторили заброшенные здания и недостроенные строительные объекты, находящихся на территории областного центра в непосредственной близости от мест проживания людей, которые несут угрозу для их жизни и здоровья.

Особенно опасны такие места для детей и подростков, которые предпочитают проводить свободное время в этих «притягательных» для них местах вдали от взрослых. Кроме того, зачастую здесь группируются асоциальные личности, распивающие алкоголь или употребляющие наркотические вещества, устраивающие там себе места жительства. Примерами таких заброшенных объектов являются сооружения, находящиеся на улицах Тарифная, Алехина, Шекснинская, 8-ой Воздушной армии, Кутузовская, Могилевича, Мечетенская, Поддубного, а также дом культуры в поселке Веселая балка.





Недострой за домом 40 по улице Шекснинская должен был стать поликлиникой, но стройка была остановлена из-за инженерного просчета в проектировании фундамента, а теперь здание находится в аварийном состоянии. На улице 8-ой Воздушной армии расположен недостроенный корпус Волгоградского учебно-производственного предприятия Всероссийского общества слепых. Строительство началось в начале 2000 года и тогда же было заморожено.

На улице Могилевича находится корпус общежития, построенного в 80-е годы. После частичного обрушения конструкции здания жители общежития были выселены, изнутри всё было вынесено и разобрано. В дальнейшем здание было решено снести, но снос отменили по неизвестным причинам. Здание в полном запустении и не охраняется.

Неформальная молодёжь города облюбовала такой полуразрушенный, недостроенный в свое время объект, находящийся в самом центре Волгограда в пойме реки Царица, который в среде молодежи называется «морятник». Это место как магнит притягивает к себе неформалов всех мастей, они стараются укрыться от постороннего взгляда, и это было бы психологически объяснимо, если бы ребята не подвергали себя реальной опасности, взбираясь на высоту для того, чтобы, например, сделать селфи, стоя на самом краю этого довольно высокого здания.





«Такие объекты являются реальной опасностью и несут потенциальную угрозу несчастного случая, падения с высоты, поджога или совершения противоправных действий. Все мы помним совершенное в морятнике ритуальное убийство подростка, произошедшее несколько лет назад. Ответственные службы и должностные лица не надлежащим образом относятся к своим обязанностям по обеспечению безопасности и прекращению бесконтрольного доступа на территорию таких недостроев. Первым и наиболее логичным шагом в этом направлении могло бы стать выявление собственников или балансодержателей и последующее их принуждение в рамках правового поля к ограждению таких объектов хотя бы элементарным забором, установкой предупредительных табличек» – прокомментировал активист Общероссийского народного фронта в Волгоградской области Антон Жук.

Региональное отделение ОНФ в Волгоградской области планирует провести рабочее заседание с представителями органов исполнительной власти города и региона, где активисты намереваются поставить вопрос об обеспечении безопасности граждан при соседстве с такими потенциально опасными строительными объектами.