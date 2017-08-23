Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Происшествия
 23.08.2017 10:14

Прибывший из Москвы в Волгоград вертолет вылетел на новый природный пожар

Вертолёт Ми-8 МЧС России, прибывший сегодня из столицы,  направлен на тушение горения сухой травы на открытой территории в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, сегодня ночью  для усиления авиационной группировки  из Москвы в Волгоград прибыли воздушные суда МЧС России – самолёт Ил-76 и вертолёт Ми-8, оборудованный водосливным устройством. Напомним, что на территории Волгоградской области уже находится вертолёт Ми-8 ЮРЦ МЧС России, прибывший из г.Ростова-на-Дону еще 19  августа. Воздушное судно привлекается для ликвидации природных загораний на территории региона. Самолёт Ил-76 находится в готовности к вылету.
Кроме того в случае ухудшения обстановки, связанной с природными загораниями, в готовности к вылету в г.Волгоград из г.Ростова-на-Дону находятся два самолёта Бе-200 и вертолёт Ми-8 ЮРЦ МЧС России.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде директор ФГУП «Управление строительства-34» ФСИН Василий Полуосьмак подозревается в получении крупной взяткиУказатель с названиями улиц в Волгограде пестрит ошибкамиСемья экс-прокурора потерпела фиаско в битве за имущество на Привокзальной площади в ВолгоградеВ пригороде Волгограда ликвидирован природный пожар на площади 900 гаОбъявленный в розыск Олег Михеев встречает всех въезжающих в город-герой Волгоград
 
Актуальные интервью и комментарии

В пригороде Волгограда ликвидирован природный пожар на площади 900 га

«Вдох глубокий, руки шире»: Центральная набережная Волгограда по утрам притягивает спортивных горожан и VIP-персон

«Взгляд с Высоты»: Путь к знаниям волгоградских школьников лежит через ухабы и колдобины

Общая площадь крупного природного пожара вблизи населенных пунктов Каменный Буерак и Овражный в Дзержинском районе Волгограда, по...

Гимнастика, йога, бег, езда на велосипеде, роликах, скандинавская ходьба, воркаут - чем только не занимаются спортивные горожане по...

Тернистый путь: почему большинство дорог, подъездов и тротуаров ко многим образовательным учреждениям в Волгоградской области, о ремонте которых...

Общество 24.08.2017 11:42

Квадрокоптеры МВД облетают места пожаров в Ольховском районе, Михайловке, Иловле, Средней Ахтубе и Волжском, проводя разведку очагов распространения пожаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД, с помощью современной техники специалисты пожаро-технических лабораторий и эксперты-криминалисты Главка МВД проводят детальный осмотр мест происшествий, устанавливают причины возгораний и ищут возможных виновников.
Прочитана: 118 раз
Экономика 24.08.2017 11:35

С начала 2017 года производственную и преддипломную практику на волгоградском «КАУСТИКе» прошли 225 студентов училищ, техникумов, колледжей и высших учебных заведений из Волгограда и Москвы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, кроме Волгоградского технического университета, который направил на «КАУСТИК» 81 студента, для практического освоения различных специальностей химической отрасли, прислали волгоградские политехнический, энергетический и индустриальный колледжи, аграрный университет, а также московские вузы - технический университет имени Н.Э. Баумана, государственный университет имени М.В. Ломоносова, химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, университет дружбы народов, экономический университет имени Г.В. Плеханова и другие.  В подразделениях одного из крупнейших в регионе и стране химических предприятий...
Прочитана: 119 раз
Общество 24.08.2017 11:33

Министр МЧС России лично проконтролирует в Волгоградской области ситуацию с пожарами Ситуацию с пожарами в Волгоградской области лично проконтролирует министр МЧС России Владимир Пучков, сообщает ИА "Высота 102". Визит главы министерства по чрезвычайным ситуациям в регион, по предварительным данным, ожидается в пятницу, 25 августа.  Напомним, что из-за сильного ветра и жары в Волгоградской области произошло резкое ухудшение пожароопасной обстановки. В результате быстрого распространения ландшафтных пожаров от огня пострадали порядка 40 населенных пунктов. По предварительным данным, уничтожено 155 строений в 5 муниципальных районах и одном городском округе, площадь пройденная огнём уточняется. Сегодня стало известно, что в селе Ягодное Ольховского района в результате природного пожара погибли супруги-пенсионеры. В регионе объявлен режим ЧС. В...
Прочитана: 234 раз
Происшествия 24.08.2017 11:13

В Волгограде росгвардейцы взяли с поличным вора-домушника Росгвардейцы задержали вора-домушника за попытку кражи ювелирных изделий из охраняемой квартиры в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102», злоумышленника задержал на месте преступления наряд вневедомственной охраны, прибывший по сигналу тревоги. Как оказалось, на дело вышел ранее судимый за кражу 31-летний гражданин без определенного места жительства. В квартиру, расположенную на втором этаже, он проник, отжав пластиковое окно. Теперь любителю ювелирных украшений грозит тюрьма.
Прочитана: 452 раз
Экономика 24.08.2017 11:08

Завтра   в Волгоград приезжает министр сельского хозяйства  РФ Александр Ткачев. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации  региона,  он встретится с губернатором региона Андреем Бочаровым, посетит ОАО НПГ «Сады Придонья», где пройдет открытие новой очереди по переработке фруктов и овощей и производству пюре. По завершении состоится  совещание, на котором будут обсуждаться вопросы развития садоводства и питомников.
Прочитана: 243 раз
Происшествия 24.08.2017 10:53

В селе Ягодное Ольховского района Волгоградской области, где накануне бушевал пожар, сгорело 20 домов, погибла семья: супруги-пенсионеры Попчуевы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в настоящее время огонь локализован, идет проливка территории. Тела Попчуевых обнаружили спасатели при разборе одного из сгоревших домов.   В настоящее время на территории Ягодновского сельского поселения проживает 735 человек.    По предварительным данным МЧС, в результате возникновения ландшафтных возгораний с быстрым распространением огня пострадало около 40 населенных пунктов. Огнем уничтожено 155 строений...
Прочитана: 3012 раз
Происшествия 24.08.2017 09:59

Четыре Интернет-сайта, где размещались объявления о продаже служебных удостоверений сотрудников правоохранительных структур, трудовых книжек и дипломов закрыли в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре региона, незаконная реализация документов была выявлена сотрудниками надзорного ведомства. Вход на соответствующие сайты осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля. Однако распространение такой информации в РФ запрещено, так как за подделку официальных документов предусмотрена уголовная ответственность.
Прочитана: 688 раз
Общество 24.08.2017 09:45

Спасатели из Астраханской, Ростовской областей и республики Калмыкия прибыли в Волгоградскую область для оказания помощи в ликвидации природных пожаров. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, в настоящее время они направились в районы, где требуется усиление сил и средств. На данный момент известно, что от пожаров пострадали порядка 40 населенных пунктов в Волгоградской области. Огнем уничтожено 155 строений в пяти муниципальных районах и одном городском округе. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего в тушении пожаров задействована группировка в количестве более 5 тысяч человек и свыше 2 тысяч единиц техники, а также авиация МЧС России и...
Прочитана: 608 раз
Происшествия 24.08.2017 09:35

Автомобиль «Нива» вместе с водителем затонул в реке Дон в 2 километрах севернее хутора Песковатка в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону. По данным полиции, водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, а после того, как машина скатилась в Дон, не смог выбраться из воды. Личность предположительно утонувшего установлена – это мужчина 1947 года рождения, проживающий в Волгограде на улице Хользунова. В ближайшее время поиском тела займутся водолазы. 
Прочитана: 2416 раз
Общество 24.08.2017 09:34

В эти минуты губернатор Андрей Бочаров и начальник ГУ МЧС России по региону Олег Гребенюк на вертолете совершают облет районов Волгоградской области, пострадавших от пожара, сообщает ИА "Высота 102". По данным регионального МЧС, по итогам мониторинга ситуации с воздуха будет принято решение о применении авиации, находящейся в регионе. Это два самолета Ил-76 МЧС России, два вертолета Ми-8 МЧС России, вертолет Ми-8 Южного регионального центра МЧС и два самолета Бе-200. Напомним, что в результате природных пожаров пострадали порядка 40 населенных пунктов. По предварительным данным, огонь уничтожил 155 строений. 
Прочитана: 1513 раз
Общество 24.08.2017 08:43

В Волгограде торговый павильон перегородил тротуар Торговый павильон с вывеской мясокомбината установили прямо на пешеходном тротуаре напротив дома номер 15 на улице Ткачева, об этом ИА «Высота 102» сообщили возмущенные жители. Массивный серый объект для продажи колбасной продукции занял собой  большую часть тротуара, оставив для пешеходов лишь узкий проход. Является ли это место размещения постоянным, или позже павильон сместят с тротуара – неизвестно, но жители выразили озабоченность тем, что улицу Ткачева начали заполонять торговые точки.  Кстати, подобный павильон с точно такой же вывеской мясокомбината установили на улице Новороссийской - на том самом месте , где стоял...
Прочитана: 1756 раз
Происшествия 24.08.2017 07:44

Глава региона Андрей Бочаров на прошедшем ночью заседании оперативного штаба заявил, что одной из версий возникновения природных пожаров в некоторых районах Волгоградской области рассматриваются поджоги. В частности, как сообщает ИА "Высота 102", губернатор сказал, что " как правило, причиной пожаров является человеческий фактор. Одно из возгораний произошло из-за перехлеста проводов вследствие сильного ветра. Но есть предположения и о целенаправленных поджогах в Городищенском и Среднеахтубинском районах».  По последним данным, в Волгоградской области пожары были зафиксированы в 21 муниципалитете из 38. Огонь угрожал 40 населенным пунктам, в которых проживают 12 тыс. человек. «Из 38 муниципальных образований возгорания были зафиксированы в 21 с...
Прочитана: 3509 раз
Аналитика 24.08.2017 07:17

Мошенничества в сфере ОСАГО вернули Волгоградскую область в "красную зону"   Российский союз страховщиков  назвал Волгоградскую область одной из самых проблемных  с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО среди регионов  России по итогам первого полугодия 2017 года.  Как сообщает ИА «Высота 102», согласно данным,  опубликованным на официальном портале этой...
Прочитана: 2710 раз
Происшествия 24.08.2017 00:20

В Волгоградской области от огня спасли 40 населенных пунктов В настоящие минуты в ГУ МЧС по региону губернатор Андрей Бочаров проводит заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров на территории Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, от огня сегодня удалось спасти 40 населенных пунктов, в которых проживает 12 тысяч человек. Об этом этом присутствующим заявил глава региона. В работе селекторного совещания принимают участие первый заместитель МЧС Владимир Степанов и  начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер. Владимир Степанов отметил высокий уровень готовности оперативных служб региона и призвал власти  продолжить активизацию сил и средств для борьбы со стихией. Напомним, как ранее сообщили в ГУ МВД...
Прочитана: 3780 раз
Происшествия 24.08.2017 00:02

В Красноармейском районе Волгограда в результате взрыва газового баллона два человека получили сильные ожоги. Как сообщает ИА «Высота 102», ЧП произошло в 20.35 в одном из домов СНТ «Химик». 30-летний мужчина получил термические ожоги тела 1-2 степени (45% тела), женщина - ожоги 25% тела. Оба госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи №25.
Прочитана: 4882 раз


24 августа 11:42
Квадрокоптеры МВД идут на разведку пожаров в Волгоградской области
24 августа 11:35
С начала года в АО «КАУСТИК» прошли практику 225 студентов учебных заведений Волгограда
24 августа 11:33
Министр МЧС России лично проконтролирует в Волгоградской области ситуацию с пожарами Комментарии5Смотреть фотографии
24 августа 11:13
В Волгограде росгвардейцы взяли с поличным вора-домушника Комментарии2Смотреть фотографии
24 августа 11:08
Министр сельского хозяйства России обсудит в Волгоградской области вопросы садоводства Комментарии7
24 августа 10:53
Два человека погибли в результате природного пожара в Волгоградской области Комментарии10
24 августа 09:59
В Волгограде закрыли сайты по продаже "липовых" удостоверений сотрудников силовых структур Комментарии3
24 августа 09:45
В Волгоградскую область для тушения пожаров прибыли спасатели из Ростова, Астрахани и Калмыкии Комментарии6
24 августа 09:35
В Волгоградской области в реке Дон затонула машина вместе с водителем
24 августа 09:34
Губернатор и глава МЧС Волгоградской области совершают облет пострадавших от пожаров районов Комментарии15
24 августа 08:43
В Волгограде торговый павильон перегородил тротуар Комментарии22Смотреть фотографии
24 августа 07:44
Губернатор Андрей Бочаров не исключает причину пожаров в Волгоградской области - поджоги
24 августа 07:17
Мошенничества в сфере ОСАГО вернули Волгоградскую область в "красную зону" Комментарии28Смотреть фотографии
24 августа 00:20
В Волгоградской области от огня спасли 40 населенных пунктовСмотреть фотографии
24 августа 00:02
На юге Волгограда в дачном доме прогремел взрыв газового баллона, двое пострадали
23 августа 22:31
В Советском районе Волгограда пожар добрался до СНТ «Центральный-2»
23 августа 22:30
В Волгограде на Мамаевом кургане внук фронтовика рассказал о своем знаменитом деде Комментарии2Смотреть фотографии
23 августа 22:13
В Волгоградской области в огне сгорело более ста построек, часть из них – жилые дома
23 августа 20:50
В Волжском на борьбу с пожарами выдвинулись военные, полицейские и коммунальщики
23 августа 20:03
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области введен режим ЧС Комментарии8Cмотреть видео
Происшествия
24 августа 11:13
В Волгограде росгвардейцы взяли с поличным вора-домушника Комментарии2Смотреть фотографии
24 августа 10:53
Два человека погибли в результате природного пожара в Волгоградской области Комментарии10
24 августа 09:59
В Волгограде закрыли сайты по продаже "липовых" удостоверений сотрудников силовых структур Комментарии3
24 августа 09:35
В Волгоградской области в реке Дон затонула машина вместе с водителем
24 августа 07:44
Губернатор Андрей Бочаров не исключает причину пожаров в Волгоградской области - поджоги
24 августа 00:20
В Волгоградской области от огня спасли 40 населенных пунктовСмотреть фотографии
24 августа 00:02
На юге Волгограда в дачном доме прогремел взрыв газового баллона, двое пострадали
23 августа 22:31
В Советском районе Волгограда пожар добрался до СНТ «Центральный-2»
23 августа 22:13
В Волгоградской области в огне сгорело более ста построек, часть из них – жилые дома
23 августа 20:50
В Волжском на борьбу с пожарами выдвинулись военные, полицейские и коммунальщики
23 августа 18:26
Огонь в Среднеахтубинском районе Волгоградской области угрожает людям и лотосам Комментарии5Смотреть фотографииCмотреть видео
23 августа 16:48
В Волгоградскую область для тушения пожаров стягивают мобильные отряды спасателей из шести регионов России Комментарии20Смотреть фотографииCмотреть видео
23 августа 14:55
В Волгоградской области природный парк «Донской» спасают от пожара Комментарии21
23 августа 12:45
Пожары в двух хуторах Волгоградской области ликвидированы Комментарии1Смотреть фотографии
23 августа 11:49
В Волгограде разбойник отобрал машину у хозяйки на остановке у светофора Комментарии13
23 августа 10:28
Эхо войны отозвалось в Волгоградской области Комментарии1
23 августа 10:14
Прибывший из Москвы в Волгоград вертолет вылетел на новый природный пожар Комментарии13
23 августа 10:07
Жители двух сгоревших домов в Волгоградской области разместились у родных Комментарии1Cмотреть видео
23 августа 09:46
В Волгоградской области на трассе погиб водитель перевернувшейся машины Комментарии2
23 августа 09:13
На трассе Москва-Волгоград сгорел "КамАЗ" из Дагестана Комментарии5
23 августа 08:44
В Волгоградской области природные пожары тушат с воздуха Комментарии10Смотреть фотографии
22 августа 22:43
В Волгоградскую область направлена авиатехника для тушения пожаров
22 августа 18:56
В хуторе Моховской в Волгоградской области сгорел один жилой дом, выгорела часть улицы (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЯ) Комментарии3Смотреть фотографии
22 августа 16:56
В Волгоградской области из хутора Моховского эвакуируют жителей из-за пожара Комментарии8
22 августа 16:12
Пожар в хуторе Волгоградской области добрался до построек Комментарии2Смотреть фотографии
22 августа 15:23
В Волгоградской области степной пожар угрожает хутору Комментарии2
22 августа 14:05
За подделку номера автомобиля 20-летний волжанин – в ожидании суда Комментарии3
22 августа 12:46
В Волгоградской области из-за «липового» паспорта пограничники не пропустили через границу гражданина России Комментарии3
22 августа 12:29
В Волгограде полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля ревнивца Комментарии3
22 августа 12:28
В Волгоградской области полицейские вернули хозяину угнанную машину Комментарии4
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Пять способов раскладки «золотых» яиц по корзинам

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

        
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 23 Августа, Ср
Волгоград
Облачно, температура 31..33 С, давление 745..747 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 10 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
23 Августа, Ср
1 $ 59.0396 руб.
1 € 69.5900 руб.
1 GBP 75.8895 руб.
1 CHF 61.1429 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
         

 

Обсуждают в форуме

Стоя на коленях: экс-глава администрации Городищенского района Волгоградской области выслушал приговор за взяткуКомментарии49
В поликлиниках Волгоградской области «фронтовики» обнаружили нехватку кадров и устаревшее оборудованиеКомментарии42
В Волгограде директора предприятия УФСИН по делу о взятке за СИЗО отправили в СИЗОКомментарии37
Экс-глава администрации Городищенского района Волгоградской области Тарасов получил реальный срок в колонии строгого режимаКомментарии37
В Волгограде на месте руин завода медоборудования могут вырасти жилые высоткиКомментарии36
В Волгоградской облдуме зашатались кресла под руководителямиКомментарии32
В Волгоградской области резко выросло число комплексов видеофиксации нарушений на дорогахКомментарии30
В Городищенском районе Волгоградской области "черные лесорубы" спилили около 100 дубовКомментарии28
Волгоград накрыла песчаная буряКомментарии28
Мошенничества в сфере ОСАГО вернули Волгоградскую область в "красную зону"Комментарии28
В Волгограде внутридворовой ремонт стал причиной серьезных повреждений иномаркиКомментарии27
Многодетную мать из Волгоградской области осудили за ложный донос на сожителяКомментарии23
В Волгограде накал «горячей» линии на тему «серых» зарплат удивил прокуроровКомментарии23
Жителей Волгоградской области травили ядовитые отходы из АстраханиКомментарии23
В Волгограде торговый павильон перегородил тротуарКомментарии22

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области осужденный за коррупцию топ-чиновник обличил коллегуКомментарии11
Просмотров: 21974
«Высота 102 ТВ»: Подозреваемый в коррупции директор предприятия ФСИН рассказал, как работал на благо ВолгоградаКомментарии8
Просмотров: 14543
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области введен режим ЧСКомментарии8
Просмотров: 12701
Экс-глава администрации Городищенского района Волгоградской области Тарасов получил реальный срок в колонии строгого режимаКомментарии37
Просмотров: 10141
Стоя на коленях: экс-глава администрации Городищенского района Волгоградской области выслушал приговор за взяткуКомментарии49
Просмотров: 7526
Губернатор Астраханской области получил "зеленую папку" от президента России
Просмотров: 7215
В хуторе Моховской в Волгоградской области сгорел один жилой дом, выгорела часть улицы (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЯ)Комментарии3
Просмотров: 6312
В Волгограде директора предприятия УФСИН по делу о взятке за СИЗО отправили в СИЗОКомментарии37
Просмотров: 5782
В Волгоградскую область для тушения пожаров стягивают мобильные отряды спасателей из шести регионов РоссииКомментарии20
Просмотров: 5653
Волгоград накрыла песчаная буряКомментарии28
Просмотров: 5616

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде обманутые дольщики запустили в небо сотни воздушных шаров
Рекомендации: +188 / 2-
В хуторе Моховской в Волгоградской области сгорел один жилой дом, выгорела часть улицы (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЯ)Комментарии3
Рекомендации: +44 / 3-
Губернатор Андрей Бочаров не исключает причину пожаров в Волгоградской области - поджоги
Рекомендации: +36 / 4-
Под Волгоградом жители хутора лелеют надежду вытащить из реки танк времен Великой Отечественной войныКомментарии9
Рекомендации: +33 / 3-
В волгоградском вузе сменился ректорКомментарии19
Рекомендации: +33 / 6-
«Сады Придонья» открыли новый завод по переработке фруктов и овощей и производству пюре
Рекомендации: +32 / 1-
Андрей Бочаров: "Ротор-Волгоград" должен закрепиться в ФНЛ, опираясь на своих воспитанниковКомментарии14
Рекомендации: +30 / 4-
Работу волгоградской компании «Чистый город» отметили на встрече с президентом России
Рекомендации: +29 / 1-
Из-за шторма на Волге отдыхающие и дачники не могут выехать с острова Сарпинский в ВолгоградеКомментарии6
Рекомендации: +29 / 1-
Волгоградка требует с фонда капремонта компенсацию за затопленную квартируКомментарии8
Рекомендации: +29 / 5-