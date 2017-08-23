Вертолёт Ми-8 МЧС России, прибывший сегодня из столицы, направлен на тушение горения сухой травы на открытой территории в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, сегодня ночью для усиления авиационной группировки из Москвы в Волгоград прибыли воздушные суда МЧС России – самолёт Ил-76 и вертолёт Ми-8, оборудованный водосливным устройством. Напомним, что на территории Волгоградской области уже находится вертолёт Ми-8 ЮРЦ МЧС России, прибывший из г.Ростова-на-Дону еще 19 августа. Воздушное судно привлекается для ликвидации природных загораний на территории региона. Самолёт Ил-76 находится в готовности к вылету.

Кроме того в случае ухудшения обстановки, связанной с природными загораниями, в готовности к вылету в г.Волгоград из г.Ростова-на-Дону находятся два самолёта Бе-200 и вертолёт Ми-8 ЮРЦ МЧС России.



