Жители двух сгоревших домов в Волгоградской области разместились у родных







Жильцы сгоревшего дома в хуторе Моховской и дома в хуторе Курин Михайловского городского округа Волгоградской области размещены у родственников. Пожилую женщину, проживающую в хуторе Курин, лишившуюся жилья, эвакуировали к родным в Волгоград. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области. В результате пожара в хуторе Моховской кроме жилого дома сгорели 2 нежилых постройки. В хуторе Курин также пострадали 24 неэксплуатируемых строения, у одного жилого дома обгорела кровля.

В настоящее время тушение пожара в районе хутора Моховской продолжается. Горение на территории хутора Курин было локализовано накануне ближе к 11 часам вечера.

В настоящее время угрозы населённому пункту нет. Проводится заливка отдельных очагов возгораний. Тушение пожара осложнялось погодными условиями и сложным ландшафтом местности.

Решающее направление тушения пожара определено на защиту населенных пунктов. Всего к тушению пожаров на территории городского округа города Михайловки привлечено 405 человек личного состава, 121 единица техники, в том числе: от МЧС: 100 человек личного состава, 23 единицы техники.

Дополнительно для усиления авиационной группировки сегодня из Москвы в Волгоград прибыли воздушные суда МЧС России – самолёт Ил-76 и вертолёт Ми-8, оборудованный водосливным устройством.



