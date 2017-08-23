



Аукцион на выполнение работ на ремонт лестничных сходов на путепроводе Комсомольский признан несостоявшимся. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, была признана соответствующей указанным требованиям только одна вторая часть заявки – ЗАО «Дорис». Всего в аукционе приняли участие две компании. Однако одна из них до «финала» не добралась. ЗАО «Дорис» готово отремонтировать лестничные сходы на путепроводе за 38 миллионов 701 тысячу рублей. Это несколько меньше, чем предусматривалось начальной ценой контракта – 38 миллионов 896 тысяч рублей.

Интересно, что ЗАО «Дорис» несколько лет назад готовило проект ремонта путепровода. Получается, что теперь компания сама частично выполнит запроектированные работы.