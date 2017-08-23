В Волгоградской области природные пожары тушат с воздуха





Сегодня к тушению природных пожаров, бушующих на севере Волгоградской области, приступила специальная авиатехника. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, ночью в аэропорту Волгограда приземлились борты МЧС России – самолет ИЛ-76 и вертолет МИ-8, оборудованные водосливными устройствами. Напомним, накануне огненная стихия бушевала в хуторах Моховской, Демушкин и Курин. В хуторе Курин сгорел один жилой дом, 24 неэксплуатируемых строения, также огнем повреждена кровля еще одного жилого дома. В хуторе Моховской сгорел один жилой дом и несколько заброшенных построек. По словам местных жителей хутора Моховского, сегодня ночью в населенном пункте вновь вспыхивали очаги огня.

Сейчас продолжается тушение пожара, который накануне добрался до Рахинского лесничества.







