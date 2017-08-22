В Волгоградскую область направлена авиатехника для тушения пожаров

В Волгоградской области локализованы пожары около хуторов Курин, Демушкин и Моховской. Угрозы для населенных пунктов нет, жертв и пострадавших нет. Продолжаются работы по локализации очагов в лесном массиве. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу губернатора. В настоящее время в тушении пожаров задействованы 402 человека личного состава и 120 единиц техники. Организовано круглосуточное дежурство и патрулирование. Губернатор поставил задачу оперативному штабу подготовиться к приему пожарной авиатехники, которая направлена в волгоградский регион — это самолет Ил-76 и вертолет Ми-8.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что природный пожар уничтожил один жилой дом и три постройки в хуторе Моховской, также сгорели три строения в хуторе Курин.







