В хуторе Моховской в Волгоградской области сгорел один жилой дом, выгорела часть улицы (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЯ)

















































































В хуторе Моховской городского округа города Михайловки Волгоградской области в результате пожара сгорели три хозпостройки и один жилой дом. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, огонь прошелся по одной стороне улицы. К счастью, пострадавших нет, огонь тушили и сами жители. Ранее жители хутора были эвакуированы в школу в селе Сидоры. В настоящее время люди вернулись в свой населенный пункт.

Между тем, верховой огонь, который ворвался в хутор Моховской, перекинулся на лесной массив Рахинского лесничества. Как рассказали местные жители, под угрозой - сосновый бор. Площадь пожара составляет около 15 Га. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в хуторе Курин городского округа города Михайловки также сгорели три строения. В настоящий момент на тушение пожара брошены силы пожарных подразделений, ГУ МЧС, также задействованы полицейские.



