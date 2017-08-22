«Высота 102 ТВ»: Подозреваемый в коррупции директор предприятия ФСИН рассказал, как работал на благо Волгограда

Смотрите сегодня в программе: на заседании в Центральном районном суде подозреваемый в получении взятки директор ФГУП «Управление строительства-34 ФСИН России» Василий Полуосьмак рассказал, как работал на благо Волгограда. В день варварской бомбардировки Сталинграда: на Россошинском мемориальном кладбище готовятся к церемонии захоронения найденных на полях боев солдат. Нарушителей ПДД может захлестнуть лавина штрафов: на трассах и перекрестках Волгоградской области серьезно увеличили число комплексов видеофиксации. «Спалился»: ревнивый поджигатель автомобиля в одном из дворов Советского районе Волгограда попал на камеры видеонаблюдения.















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