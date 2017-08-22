В день флага в Волгограде развернули восьмидесятиметровый триколор







Волгоградцы развернули восьмидесятиметровый триколор у знаменитого фонтана «Искусство». С этого торжественного действа начался праздник в честь Дня флага России в городе-герое, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Российский флаг несли 65 волонтеров - студентов и школьников. Это событие становится уже традиционным и проходит каждый год на берегу Волги. После этого на Набережной имени 62-ой армии стартовал историко-патриотический квест «Под флагом истории». Много интересного об истории самого флага и государственных символов узнают этим вечером горожане от участников патриотического проекта «Моя страна — моя Россия».

Отметим, что всего во время одного из важнейших государственных праздников, в нашей области прошло около сотни различных мероприятий - выставок, флэшмобов, конкурсов, концертов и футбольных матчей , поучаствовать в которых смогли люди всех возрастов.

Так, в Красноармейском районе города-героя главными героями праздника стали дети, для них сделали площадку для рисования и аквагрима, на которой юным волгоградцам поведали об истории нашего знамени. В Центральном районе, в областной детской библиотеке еще с утра начала работать книжная выставка «Все флаги в гости к нам», поучаствовали ребята и в тематической викторине.