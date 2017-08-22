Пожар в хуторе Волгоградской области добрался до построек





Пожар в хуторе Курин Михайловского района добрался до построек: в настоящее время три из них уже сгорело. Пострадавших нет, - сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения по региону. Медицинское обеспечение осуществляется бригадой скорой медицинской помощи от филиала №3 ГБУЗ «КССМП» г. Михайловка. Тушение возгорания продолжается, и, как уточнили в МЧС по региону, есть угроза данному населённому пункту.

Недалеко отсюда расположен хутор Демочкин, в котором проживает 74 человека, в том числе 14 детей. Угрозы возгорания нет. Локализовано горение растительного мусора в 7 км от станции Етелевская Михайловского района, где проживает 715 человек, в том числе 150 детей. Кроме того, проводится тушение лесного массива около 15 га в 5 км от хутора Моховской Михайловского района, в котором проживает 566 человек. Между тем, по словам жителей Михайловки, в последнее время и в настоящий момент ландшафтные пожары фиксируются на окраинах городского округа, в частности, рядом с поселками Новостройка и Себрово. Сейчас над городом стоит смог.

Напомним, на месте тушения работают пожарные подразделения, добровольцы, свыше 80 полицейских - личный состав отдела МВД России по г. Михайловке, отделения МВД России по Даниловскому району, отдела МВД России по Серафимовичскому району и межмуниципального отдела МВД России «Фроловский».