За подделку номера автомобиля 20-летний волжанин – в ожидании суда

В Волжском полицейские задержали подозреваемого в подделке идентификационного номера транспортного средства. Им оказался 20-летний местный житель, который краской внес изменения в одну букву своего регистрационного номера автомобиля «Хендэ», в результате чего штрафы за нарушения скоростного режима стали поступать в адрес ничего не подозревающего 78-летнего пенсионера. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, пожилой человек сообщил, что на протяжении августа в его адрес стали поступать почтовые отправления с постановлениями о возбуждении административного расследования за нарушение правил дорожного движения. Камерами было зафиксировано нарушение скоростного режима автомобилем «Хэнде Анкцент», на котором были установлены принадлежащие ему государственные регистрационные знаки. При этом в собственности у пенсионера данного автомобиля нет, а он управляет автомашиной «Датсун».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Молодому «рисовальщику» светит наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Постановления об административных правонарушениях в отношении пенсионера – автовладельца по его заявлению будут аннулированы.



