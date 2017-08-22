



Сегодня, в канун варварской бомбардировки города, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с ветеранами возложил цветы к памятнику мирным жителям, погибшим в дни Сталинградской битвы. Участники церемонии почтили память горожан, которые стали жертвами варварской фашистской бомбардировки. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в ходе встречи Андрей Бочаров предложил ветеранскому сообществу провести в конце сентября в Калаче-на-Дону выездное расширенное заседание организационного комитета по подготовке празднования 75-летия Сталинградской Победы. Напомним, Указ о праздновании подписан президентом России Владимиром Путиным.

Глава региона отдельно остановился на вопросе увековечивания памяти героев. Одним из таких шагов станет создание памятного сквера на месте блиндажа Родимцева в ЦПКИО — раньше эта территория была заброшена: «Выполняя реконструкцию парка культуры и отдыха, хотим уделить внимание еще одной героической личности, которая сыграла решающую роль в Сталинградской битве — это генерал Родимцев, — отметил Андрей Бочаров. — В рамках реконструкции планируется поставить блиндаж, реализовать предложения фронтовиков».





Завтра на Россошинском военно-мемориальном кладбище поисковики проведут перезахоронение останков защитников Отечества. Более тысячи бойцов, найденных в ходе межрегиональной поисковой экспедиции «Сталинградский прорыв» на территории Волгограда и Городищенского района, будут преданы земле. Участниками церемонии станут родственники солдат из Оренбургской, Новосибирской и Челябинской областей, им будут переданы личные вещи бойцов.

Напомним, 23 августа 1942 года стал самым трагичным днем в истории Сталинграда. Во второй половине дня, в 16 часов 18 минут, началась варварская бомбардировка города. Воздушные атаки продолжались 24, 25, 26 августа, немецкие бомбардировщики совершали до двух тысяч самолетовылетов в день. С 28 августа по 14 сентября на Сталинград было сброшено 50 тысяч бомб весом от 50 до 1000 килограммов.



