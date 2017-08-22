Жители Волгограда предпочитают рестораны и бары музеям

Этим летом жители Волгограда потратили на развлечения в 6,5 раза больше, чем за такой же период годом ранее. Правда, средний чек уменьшился на 25% — с 2 тыс. 120 руб. до 1 тыс. 693 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные приводит Яндекс.Деньги, которые выяснили, как изменились расходы жителей Волгограда на развлечения по сравнению с прошлым летом. Оказывается, этим летом волгоградцы стали гораздо активнее ходить в бары и рестораны — по сравнению с прошлым летом число платежей в них увеличилось в 11 раз. Горожане не забывают также о культурном и спортивном досуге. Так, число покупок билетов в театры выросло 7 раз, в цирки — в 6 раз, на спортивные мероприятия — в 5 раз.

Больше всего в среднем за раз жители Волгограда тратят на концерты, квесты и спортивные мероприятия — 4240, 3250 и 2300 рублей соответственно. Далее идут театры — 1563 рублей, цирки и аттракционы — 842 рубля, бары — 550 рублей, кино — 417 рублей. Самый маленький средний чек — в музеях, 350 рублей.



