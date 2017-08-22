В Волгограде полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля ревнивца

В Волгограде задержан подозреваемый в поджоге автомобиля на почве ревности. После того, как его девушка, расставшись с ним, стала встречаться с потерпевшим, отверженный решил отомстить и, облив бензином автомобиль, поджег его. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 27-летний, ранее судимый местный житель сознался в содеянном. Следователи отдела полиции №6 Советского района управления МВД России по г. Волгограду в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



