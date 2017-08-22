В Волгоградской области полицейские вернули хозяину угнанную машину

Сегодня полицейские Суровикино вернули 49-летнему жителю угнанную накануне принадлежащую ему автомашину «ВАЗ-210740», припаркованную возле частного дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан 26-летний местный житель. Машина с подозреваемым была замечена нарядом ДПС на улице населенного пункта и в ходе непродолжительного преследования задержана.

Подозреваемый вину свою признал и пояснил, что, проходя мимо одного из домовладений, обнаружил незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания, в связи с чем у него возникло желание покататься по городу, что он и сделал. Решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.



