



Российский союз страховщиков назвал Волгоградскую область одной из самых проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО среди регионов России по итогам первого полугодия 2017 года. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно данным, опубликованным на официальном портале этой общественной организации, в «красной» зоне субъектов с максимально негативными показателями, волгоградский регион оказался не случайно. Здесь средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России. Так, если по России частота страховых случаев составляет 6,3%, то в Волгоградской области – 8,4%. Средняя выплата по России 78 тыс. 629 руб., в Волгоградской области – 98 тыс. 32 руб. Также к регионам с высокой выплатой относятся: Адыгея, Карачаево-Черкессия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ингушетия, Ростовская, Ивановская, Амурская области, Чеченская республика, Нижегородская, Ульяновская области, Кабардино-Балкария, Ставропольский и Камчатский край.

По словам руководителя Союза Игоря Юргенса, «большое число высоких выплат - это признак того, что в регионе активно действуют криминальные автоюристы, которые перекупают у автовладельцев права требования к страховщику через суд, после этого взыскивают с компании большие суммы. В большинстве случаев автоюристы злоупотребляют правом». Еще одним тревожным показателем он назвал значительный рост уровня выплат, который считается как отношение текущих фактических выплат к фактическим премиям за какой-то период, например, за месяц. По итогам этого полугодия он достиг 111%, а в прошлом году за шесть месяцев он составлял 77%. Это означает, что на каждые собранные 100 рублей премии страховщики фактически выплачивают 111 рублей.

Об активности мошенников также говорит показатель отношения накладных расходов к сумме основного требования при взыскании средств со страховщика в суде. «Главная цель недобросовестных автоюристов – перевести дело в суд, потому что именно там со страховщика можно взыскать по-максимуму – не только саму страховую выплату за поврежденное имущество, но и различные штрафы, пени, завышенную стоимость услуг по экспертизе – это и есть накладные расходы. Причем страхователь этих денег не получит. Это означает, что компании продолжают платить не потребителю, а мошенникам. И это на сегодня основная глобальная проблема рынка, решить которую пока не удается», - отметил Юргенс.