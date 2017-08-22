В поликлиниках Волгоградской области «фронтовики» обнаружили нехватку кадров и устаревшее оборудование

Нехватка узких специалистов, долгое томление в очередях и ожидание талона на рентген или ультразвуковое исследование, устаревшее диагностическое оборудование – вот неполный перечень жалоб и недовольств пациентов, которые услышали активисты Общероссийского народного фронта от пациентов в ходе проведения проверки качества медицинских услуг в поликлиниках региона. Как сообщили ИА «Высота 102» общественники, в рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества» они побывали в поликлиниках №1, 2 и 20 в Волгограде, а также в поликлиниках при центральных больницах Городищенского и Дубовского муниципальных районов.

Среди положительных моментов в городских поликлиниках активисты отметили наличие зон комфортного ожидания с кондиционером и питьевой водой, медицинских постов, осуществляющих наряду с регистратурой запись к врачам. Также обеспечены условия для маломобильных групп населения. Все это, к сожалению, отсутствует в областных поликлиниках: ни зон комфортного ожидания, ни питьевой воды, санузлы не оборудованы для инвалидов. Жалоб на электронную запись к специалистам в Волгограде не выявлено. Тогда как в областных поликлиниках система электронной записи невостребована – за все время ее существования было подано всего порядка десяти заявок.

Попасть к доктору в деревнях не проблематично, все успевают пройти в день обращения, но с длительным ожиданием в живой очереди. В поликлиниках Городищенского и Дубовского муниципальных районов пациенты пожаловались на нехватку расходных материалов (бинты, пластырь, бахилы), а также на длительное ожидание направлений на лечение или обследование в областной центр. Серьезной проблемой для поликлиники в Дубовском районе является устаревшее диагностическое оборудование, которое периодически выходит из строя, – флюорограф, рентген, электрокардиограф. Пациенты обратили внимание активистов Народного фронта на стол для сбора анализов в Городищенской поликлинике – он располагается прямо в коридоре, и по просьбе администрации, выраженной в объявлении, все емкости оставляют на нем в открытом виде.

Общими для городских и областных медучреждений стали жалобы на длительное ожидание записи к узким специалистам, таким как маммолог, эндокринолог, онколог, окулист. В ходе общественной проверки активисты Народного фронта также выявили недовольство пациентов случаями навязывания платных услуг – ожидание рентгеновского или ультразвукового исследования растягивается надолго, тогда как за плату анализы делают «здесь и сейчас». В числе проблем, названных пациентами всех поликлиник, активисты ОНФ отмечают неукомплектованность профессиональными кадрами, отведение минимального времени на осмотр и общение с пациентом, загруженность докторов бумажной отчетностью.

Результаты первых проверок работы поликлиник активисты ОНФ озвучили на заседании круглого стола представителям профильных органов власти, которые признали существование проблемных моментов. В частности, отсутствие в поликлиниках элементов доступной среды для инвалидов они объяснили технической неприспособленностью к этому старых зданий.

«Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области продолжат мониторинги поликлиник региона», – сказал активист ОНФ в Волгоградской области Давид Макян.

Жители региона могут выставить свои оценки качества работы организаций социальной сферы на сайте www.narocenka.ru.