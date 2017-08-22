Волгоградских специалистов приглашают на хакатон для решения актуальных банковских задач





Для участия в хакатоне приглашаются разработчики, дизайнеры, программисты и маркетологи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт мероприятия, его цель – разработка прототипа нового продукта или решения на одну из актуальных тем для «Промсвязьбанка»: геймификация, гаджеты-помощники для бизнеса, открытие счета для юридических лиц, проактивный финансовый помощник, большие данные и искусственный интеллект, мгновенные платежи и переводы.

Форум будет проходить в два этапа. В рамках первого этапа, который пройдет до 17 сентября, необходимо будет подать заявку и описать идею банковского продукта на одну из предложенных тем. По его итогам будут отобраны лучшие заявки и сформировано до 20 команд, которые попадут в финал хакатона 30 сентября и 1 октября в Самаре.

Общий призовой фонд — 600 000 рублей. Заявки принимаются как от команд, так и от индивидуальных участников, из которых будут сформированы команды.

Справка:

хакатон - форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программиств, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы.



