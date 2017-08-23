В Волгограде киоски из прошлого замаскировались в настоящем





С наименьшими финансовыми потерями решили зайти в новую схему размещения нестационарных торговых объектов предприниматели из Дзержинского района Волгограда. Корреспондент ИА «Высота 102» стал одним из первых очевидцев важного для обитателей Жилгородка события - появления «новых» ларьков и павильонов. По внешнему виду одного из торговых объектов, установленных вблизи трамвайной остановки «Молодежный центр «Россия», понятно, что он прослужил уже не один десяток лет. В рамках "апгрейда" киоск покрасили в типовой серый цвет и вставили пластиковые окна.

Однако трюк не удался: строение по-прежнему выглядит неважно. Собственник объекта явно хотел сэкономить, но оттюнингованный киоск выглядит также эффектно, как садовые фигуры из старых автомобильных покрышек, или бусы из пластиковых бутылок. Чуть менее позорный вид у соседних торговых строений, обнесенных сайдингом. Хотя едва ли типовые формы нестационарных торговых объектов подразумевают использование данного строительного материала. К слову, размещение киосков на новых местах предусматривает и некоторое благоустройство прилегающей территории, правда, пока этого самого благоустройства в Жилгородке не видно.





В пресс-службе администрации города информагентству пояснили,что в таком виде данные строения работатать не будут. Дизайн киосков утвержден документами, которым явно не соответствует вид ларьков из Жилгородка.

Напомним, новая схема размещения нестационарных торговых объектов, рассчитанная на пять лет, утверждена в Волгограде в марте 2017 года. Всего предусмотрено свыше 1700 мест для размещения нестационарной торговли, из которых более 1400 - это киоски, павильоны, торговые галереи. Еще почти 300 участков земли выделено под сезонную торговлю. В новую схему не вписались 1072 объекта, которые подлежат демонтажу в 2017 году. Весной этого года параллельно с запуском новой схемы размещения НТО власти города провели конкурс среди архитекторов и неравнодушных горожан на лучшее архитектурное решение для временных торговых точек. Участниками творческого задания стали десятки жителей города. По итогам рассмотрения работ были утверждены типовые формы для различных видов нестационарных объектов — киосков, павильонов, торговых галерей, сезонных строений.