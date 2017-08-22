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Борьба с коррупцией
 22.08.2017 15:04

В Волгограде директора предприятия УФСИН по делу о взятке за СИЗО отправили в СИЗО



Суд Центрального района Волгограда арестовал  подозреваемого в получении двухмиллионной взятки, обладателя сертификата антикоррупционной хартии российского бизнеса - директора ФГУП «Управление строительства-34 ФСИН России» Василия Полуосьмака. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102" из зала Центрального суда. На заседании следователь просил судью выбрать меру пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу на время предварительного следствия, чтобы Полуосьмак не смог оказывать давления на свидетелей. Адвокат просила  заключить Полуосьмака под домашний арест. Она заявила, что нахождение в общей камере следственного изолятора ее подзащитного может быть опасным для его жизни, так как он является представителем уголовно-исполнительной системы. Сам Василий Полуосьмак, выступая на заседании,  сказал, что работал честно, сделал много для блага Волгограда, наладил работу в вверенном ему предприятии,  и также попросил для себя домашнего ареста. Он сослался на родителей, которые находятся на его иждивении, также  на здоровье. Рассказал про язву, наличие зубов-имплантов, уход за которыми, по его мнению, в условиях заключения будет проблематичным и близорукость: эти заболевания, по его версии, являются хроническими. Представитель прокуратуры, присутствующая  на заседании, поддержала предложение следствия заключить Василия Полуосьмака под стражу. В результате он проведет в камере предварительного заключения один месяц и 20 дней. Что касается заместителя директора ФГУП Андрея Кочубеева, то ранее он был  отправлен под домашний арест. 
Напомним, Полуосьмак и Кочубеев более года назад попали в поле зрения правоохранительных органов и находились под наблюдением сотрудников УФСБ России по Волгоградской области, управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. В конце прошлой недели оба были задержаны следователями областного СУ СК РФ в рамках возбужденного уголовного дела по ст.290 ч.6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).  
По данным следствия, начиная с декабря 2015 года и на протяжении всего 2016 года между госпредприятием и одной из коммерческих фирм были заключены договоры строительного подряда на реконструкцию следственного изолятора в Ленинске. Общая стоимость работ составила свыше 14,5 миллиона рублей. За свое содействие в заключении новых контрактов руководители ФГУП потребовали от коммерсантов «откат» в размере 15% от суммы действующего договора. Директор строительной фирмы согласился, передав в марте и апреле 2016 года должностным лицам госучреждения почти 2 миллиона рублей.
Свою вину фигуранты уголовного дела о мздоимстве не признают. Примечательно, что в феврале текущего года подследственному Василию Полуосьмаку торжественно в Волгоградской торгово-промышленной палате был вручен сертификат о присоединении к антикоррупционной хартии российского бизнеса.
«УС-34» занимается строительством объектов для федеральной службы исполнения наказания не только на территории Волгоградской области, но и в ЮФО, а также в 20 других регионах европейской части России. ФГУП имеет прямое подчинение ФСИН России и финансирование из средств федерального бюджета.
До назначения директором ФГУП в середине 2015 года Василий Полуосьмак в разные годы при мэре Романе Гребенникове являлся главой администрации Советского района Волгограда и даже заместителем главы администрации города.

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