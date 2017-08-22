«МегаФон» поможет снизить затраты на рекламу и привлечь новых клиентов





«МегаФон» предлагает современный инструмент, благодаря которому «продуктовые» сообщения доставляются исключительно той целевой аудитории, которой компания хочет рассказать о своих товарах и услугах и которая потенциально в них заинтересована.

В основе услуги «МегаФон.Таргет» лежит традиционная sms- или mms-рассылка, содержащая инструмент таргетированной рекламы. Настраивается она буквально за несколько кликов, исходя из задач бизнеса и требуемых параметров охвата аудитории. Ими могут быть пол, возраст, местоположение, операционная система телефона и даже расходы на связь и роуминг. Одобрение рассылки оператором занимает от часа до одних суток. При этом рекламная кампания может быть запущена с любым бюджетом, количеством сообщений и охватом.

Как сообщила ИА «Высота 1021» пресс-служба компании, удобство и эффективность услуги «МегаФон.Таргет» оценили волгоградские предприниматели. О своем опыте рассказывает руководитель отдела продаж фитнес-клуба «Бали» Наталья Сергеева.

— Почему вы решили воспользоваться услугой «МегаФона»?

— Мы постоянно используем рассылку сообщений внутри своей клиентской базы. А «МегаФон.Таргетом» решили воспользоваться, потому что поставили задачу привлечь новых клиентов, расширив базу на 30%. И предложение «МегаФона» в этом отношении нам показалось наиболее интересным. В числе важных для нас преимуществ этой услуги назову обилие функций и, главное, параметров таргетирования — геолокация, возраст, пол и т. д. Скажем, у нас бывают специальные акции для определенных возрастных категорий, и «МегаФон.Таргет» помогает нам донести информацию именно до соответствующей аудитории. Или другой пример: наш фитнес-клуб находится в ТРК «Пирамида», у которого очень небольшая парковка. Поэтому мы заинтересованы в привлечении людей, живущих или работающих поблизости и не испытывающих проблем с поиском машино-места. И здесь неоценимую роль играет такой параметр, как географическая локация адресатов рассылки.

— Уже видны какие-то результаты использования «МегаФон.Таргета»?

— Да. Правда, мы пока успели сделать всего две рассылки, но даже этот первый опыт дал заметный результат: много обратных звонков и посетителей, пришедших именно благодаря таргетированным СМС (чтобы отследить эффект, мы в сообщении даем специальный код, который посетитель должен назвать во время визита). То есть этот механизм точного и быстрого донесения до потенциальных клиентов информации о наших акциях и специальных предложениях реально работает. Будем пользоваться услугой «МегаФон.Таргет» и впредь.

«По данным исследования американского института Small Business Administration, среднестатистический бизнес тратит на маркетинг 2% дохода. При этом такой бизнес существует шесть лет. Мы не предлагаем компаниям тратить миллионы на собственное продвижение, но уверены, что такие услуги, как «МегаФон.Таргет», точно привлекут новых клиентов», — добавляет директор Волгоградского отделения «МегаФона» Кирилл Давыдов.







