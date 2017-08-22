В Волгоградской облдуме зашатались кресла под руководителями





Аппарат Волгоградской облдумы закупает новую партию мебели. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, объявлен электронный аукцион с начальной стоимостью контракта почти в 3,8 миллиона рублей. Для государственных нужд регионального парламента планируется закупить самые различные предметы интерьера. В частности, в перечне необходимой мебели – 7 шкафов для одежды, столы рабочие, тумбы приставные, столики журнальные, три шкафа для документов. Также для нужд областной думы необходимы более 40 кресел для руководителей и 60 стульев для посетителей. Бюджетные средства выделены и для двух столов для заседаний, один из которых представляет из себя трансформер.

Напомним, последний аукцион на поставку мебели для государственных нужд Волгоградской областной думы состоялся осенью прошлого года. Тогда также закупались шкафы для одежды и документов, стулья, столы и кресла в том числе для руководителей. Возможно, нынешняя крупная закупка связана с тем, что старые кресла для руководителей оказались некачественными и зашатались, но, возможно, и руководителей в облдуме стало больше.