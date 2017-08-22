Волгоградский «КАУСТИК» увеличил выпуск суспензионного поливинилхлорида

С января по июль 2017 года объём выпуска суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-смолы) в АО «КАУСТИК» превысил 53,6 тыс. тонн. При этом за аналогичный период прошлого года химики произвели 49,4 тыс. тонн. «Таким образом, вместе с другими крупными российскими производителями поливинилхлорида волгоградское предприятие, на котором работает более 5,3 тыс. человек, способствовало суммарному увеличению выпуска ПВХ в России. По данным компании Маркет Репорт объём производства этого продукта в стране за семь месяцев 2017 года вырос на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 530,8 тыс. тонн», - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия.

Суспензионный поливинилхлорид широко применяется в различных сферах – для производства плёнки и полимерной тары для упаковки пищевых продуктов и товаров народного потребления, оконных профилей и дверных блоков, кабельного и медицинского пластиката, искусственной кожи, высокопрочных труб, линолеума и других.

Производство ПВХ-смолы на волгоградском «КАУСТИКе» открылось в декабре 1972 года при содействии специалистов японской фирмы «Куреха». Сегодня поливинилхлорид, выпускаемый на промышленной площадке в Волгограде, востребован как на внутреннем, так и на внешних рынках – в Беларуси, Сербии, Турции, Индии и ряде других стран. Напомним, что по итогам 2016 года АО «КАУСТИК» названо лучшей организацией Волгоградской области в сфере внешнеэкономической деятельности. Основной экспортный продукт предприятия – каустическая сода – поставляется в 31 страну мира.