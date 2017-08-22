|Происшествия
|22.08.2017 08:30
В Волжском в ДТП с машиной скорой помощи пострадали пять человек
Накануне вечером Волжском на пересечении улиц Пушкина и Коммунистической в ДТП с машиной скорой помощи и автомобилем "Рено Дастер" травмы получили пять человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, неотложка в этот момент перевозила пострадавшую на пожаре 66-летнюю женщину. В результате столкновения сотрясение головного мозга и ушибленные раны головы получили врач и фельдшер бригады. В легковом автомобиле, которым управлял пожилой мужчина, пострадали три человека – женщина и двое детей – 9 и 2 лет. Все доставлены в больницы Волжского. Как уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области, автомобиль скорой помощи двигался с проблесковыми маячками и включенным спецсигналом.
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|Общество
|24.08.2017 12:00
Режим чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие ландшафтных пожаров, действует с 23 августа на территории города Волжский. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, в настоящее время очаги возгораний ликвидированы. Общая площадь пожаров составила 50 га. Погибших и пострадавших нет. На территории садоводческих обществ и парковых зон организовано круглосуточное патрулирование. К участию в тушении пожаров были привлечены сотрудники полиции, Росгвардии, военнослужащие в/ч 73420, добровольцы. Мобилизована техника муниципальных и частных предприятий. По предварительным данным в результате быстрого распространения огня повреждены дачные и хозяйственные постройки. В поселке Краснооктябрьский развернуты пункты временного размещения в школе №15 (ул. Калинина, 2; ул. Чапаева, 11)....
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|Общество
|24.08.2017 11:42
Квадрокоптеры МВД облетают места пожаров в Ольховском районе, Михайловке, Иловле, Средней Ахтубе и Волжском, проводя разведку очагов распространения пожаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД, с помощью современной техники специалисты пожаро-технических лабораторий и эксперты-криминалисты Главка МВД проводят детальный осмотр мест происшествий, устанавливают причины возгораний и ищут возможных виновников.
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|Экономика
|24.08.2017 11:35
С начала 2017 года производственную и преддипломную практику на волгоградском «КАУСТИКе» прошли 225 студентов училищ, техникумов, колледжей и высших учебных заведений из Волгограда и Москвы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, кроме Волгоградского технического университета, который направил на «КАУСТИК» 81 студента, для практического освоения различных специальностей химической отрасли, прислали волгоградские политехнический, энергетический и индустриальный колледжи, аграрный университет, а также московские вузы - технический университет имени Н.Э. Баумана, государственный университет имени М.В. Ломоносова, химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, университет дружбы народов, экономический университет имени Г.В. Плеханова и другие. В подразделениях одного из крупнейших в регионе и стране химических предприятий...
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|Общество
|24.08.2017 11:33
Ситуацию с пожарами в Волгоградской области лично проконтролирует министр МЧС России Владимир Пучков, сообщает ИА "Высота 102". Визит главы министерства по чрезвычайным ситуациям в регион, по предварительным данным, ожидается в пятницу, 25 августа. Напомним, что из-за сильного ветра и жары в Волгоградской области произошло резкое ухудшение пожароопасной обстановки. В результате быстрого распространения ландшафтных пожаров от огня пострадали порядка 40 населенных пунктов. По предварительным данным, уничтожено 155 строений в 5 муниципальных районах и одном городском округе, площадь пройденная огнём уточняется. Сегодня стало известно, что в селе Ягодное Ольховского района в результате природного пожара погибли супруги-пенсионеры. В регионе объявлен режим ЧС. В...
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|Происшествия
|24.08.2017 11:13
Росгвардейцы задержали вора-домушника за попытку кражи ювелирных изделий из охраняемой квартиры в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102», злоумышленника задержал на месте преступления наряд вневедомственной охраны, прибывший по сигналу тревоги. Как оказалось, на дело вышел ранее судимый за кражу 31-летний гражданин без определенного места жительства. В квартиру, расположенную на втором этаже, он проник, отжав пластиковое окно. Теперь любителю ювелирных украшений грозит тюрьма.
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|Экономика
|24.08.2017 11:08
Завтра в Волгоград приезжает министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, он встретится с губернатором региона Андреем Бочаровым, посетит ОАО НПГ «Сады Придонья», где пройдет открытие новой очереди по переработке фруктов и овощей и производству пюре. По завершении состоится совещание, на котором будут обсуждаться вопросы развития садоводства и питомников.
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|Происшествия
|24.08.2017 10:53
В селе Ягодное Ольховского района Волгоградской области, где накануне бушевал пожар, сгорело 20 домов, погибла семья: супруги-пенсионеры Попчуевы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в настоящее время огонь локализован, идет проливка территории. Тела Попчуевых обнаружили спасатели при разборе одного из сгоревших домов. В настоящее время на территории Ягодновского сельского поселения проживает 735 человек. По предварительным данным МЧС, в результате возникновения ландшафтных возгораний с быстрым распространением огня пострадало около 40 населенных пунктов. Огнем уничтожено 155 строений...
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|Происшествия
|24.08.2017 09:59
Четыре Интернет-сайта, где размещались объявления о продаже служебных удостоверений сотрудников правоохранительных структур, трудовых книжек и дипломов закрыли в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре региона, незаконная реализация документов была выявлена сотрудниками надзорного ведомства. Вход на соответствующие сайты осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля. Однако распространение такой информации в РФ запрещено, так как за подделку официальных документов предусмотрена уголовная ответственность.
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|Общество
|24.08.2017 09:45
Спасатели из Астраханской, Ростовской областей и республики Калмыкия прибыли в Волгоградскую область для оказания помощи в ликвидации природных пожаров. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, в настоящее время они направились в районы, где требуется усиление сил и средств. На данный момент известно, что от пожаров пострадали порядка 40 населенных пунктов в Волгоградской области. Огнем уничтожено 155 строений в пяти муниципальных районах и одном городском округе. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего в тушении пожаров задействована группировка в количестве более 5 тысяч человек и свыше 2 тысяч единиц техники, а также авиация МЧС России и...
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|Происшествия
|24.08.2017 09:35
Автомобиль «Нива» вместе с водителем затонул в реке Дон в 2 километрах севернее хутора Песковатка в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону. По данным полиции, водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, а после того, как машина скатилась в Дон, не смог выбраться из воды. Личность предположительно утонувшего установлена – это мужчина 1947 года рождения, проживающий в Волгограде на улице Хользунова. В ближайшее время поиском тела займутся водолазы.
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|Общество
|24.08.2017 09:34
В эти минуты губернатор Андрей Бочаров и начальник ГУ МЧС России по региону Олег Гребенюк на вертолете совершают облет районов Волгоградской области, пострадавших от пожара, сообщает ИА "Высота 102". По данным регионального МЧС, по итогам мониторинга ситуации с воздуха будет принято решение о применении авиации, находящейся в регионе. Это два самолета Ил-76 МЧС России, два вертолета Ми-8 МЧС России, вертолет Ми-8 Южного регионального центра МЧС и два самолета Бе-200. Напомним, что в результате природных пожаров пострадали порядка 40 населенных пунктов. По предварительным данным, огонь уничтожил 155 строений.
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|Общество
|24.08.2017 08:43
Торговый павильон с вывеской мясокомбината установили прямо на пешеходном тротуаре напротив дома номер 15 на улице Ткачева, об этом ИА «Высота 102» сообщили возмущенные жители. Массивный серый объект для продажи колбасной продукции занял собой большую часть тротуара, оставив для пешеходов лишь узкий проход. Является ли это место размещения постоянным, или позже павильон сместят с тротуара – неизвестно, но жители выразили озабоченность тем, что улицу Ткачева начали заполонять торговые точки. Кстати, подобный павильон с точно такой же вывеской мясокомбината установили на улице Новороссийской - на том самом месте , где стоял...
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|Происшествия
|24.08.2017 07:44
Глава региона Андрей Бочаров на прошедшем ночью заседании оперативного штаба заявил, что одной из версий возникновения природных пожаров в некоторых районах Волгоградской области рассматриваются поджоги. В частности, как сообщает ИА "Высота 102", губернатор сказал, что " как правило, причиной пожаров является человеческий фактор. Одно из возгораний произошло из-за перехлеста проводов вследствие сильного ветра. Но есть предположения и о целенаправленных поджогах в Городищенском и Среднеахтубинском районах». По последним данным, в Волгоградской области пожары были зафиксированы в 21 муниципалитете из 38. Огонь угрожал 40 населенным пунктам, в которых проживают 12 тыс. человек. «Из 38 муниципальных образований возгорания были зафиксированы в 21 с...
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|Аналитика
|24.08.2017 07:17
Российский союз страховщиков назвал Волгоградскую область одной из самых проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО среди регионов России по итогам первого полугодия 2017 года. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно данным, опубликованным на официальном портале этой...
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|Происшествия
|24.08.2017 00:20
В настоящие минуты в ГУ МЧС по региону губернатор Андрей Бочаров проводит заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров на территории Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, от огня сегодня удалось спасти 40 населенных пунктов, в которых проживает 12 тысяч человек. Об этом этом присутствующим заявил глава региона. В работе селекторного совещания принимают участие первый заместитель МЧС Владимир Степанов и начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер. Владимир Степанов отметил высокий уровень готовности оперативных служб региона и призвал власти продолжить активизацию сил и средств для борьбы со стихией. Напомним, как ранее сообщили в ГУ МВД...
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24 августа 11:35
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23 августа 22:13
Происшествия
24 августа 11:13
24 августа 09:59
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