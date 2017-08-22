ПАО «Волгоградэнергосбыт» начислит пени за несвоевременную оплату

ПАО «Волгоградэнергосбыт» начинает кампанию по начислению пени за несвоевременную и неполную оплату электроэнергии. Потребители увидят данные о начислении пени в квитанциях за электроэнергию в ближайшее время.Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, за просрочку платежей более 30 дней предусмотрена пеня в 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ. Максимальный размер пени, при задержке более 90 дней, - 1/130 ставки рефинансирования в день или 23% годовых. В случае отказа оплатить пени добровольно, взыскание будет происходить в судебном порядке. В этом случае должник будет обязан оплатить ещё и судебные издержки.

«Мы предлагаем абонентам, имеющим задолженность по оплате электрической энергии использовать возможность снизить величину пени и незамедлительно погасить долг. Абонентов, в полном объеме исполняющих обязательства по оплате, начисление пени не коснется», – отмечают в компании.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» призывает граждан не копить долги, а при получении платежных документов своевременно и в полном объеме оплачивать потребленную электрическую энергию.

www.energosale34.ru, через него передать показания приборов учета и в последствии произвести оплату электроэнергии. Кстати, при оплате можно существенно экономить и время. Для этого надо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте, через него передать показания приборов учета и в последствии произвести оплату электроэнергии.



