



В Волгограде с третьей попытки нашелся подрядчик для технически сложного ремонта участка улицы Ангарской. Как сообщает ИА «Высота 102», на очередной запрос предложений впервые откликнулся потенциальный исполнитель — ООО «Строительное управление «Транспромстрой». Фирма зарегистрирована в Подмосковье, но уже не впервые исполняет муниципальный заказ в Волгограде. Так, ранее компания занималась содержанием улично-дорожной сети одного из районов города. Начальную цену закупки в 155 млн 687 рублей участник торгов не снизил ни на копейку. Однако конкурентов в борьбе за право приступить к ремонту Ангарской у компании не было. В настоящее время подписан протокол определения поставщика, в котором и указана компания, с которой планируется заключить контракт.

Заказчиком капремонта 850-метрового участка улицы Ангарской в границах от улицы Римского-Корсакова до АЗС выступает МУ «Комдорстрой». Ввиду отсутствия желающих участвовать в ранее объявленных конкурсных процедурах организаторы торгов пошли на удорожание закупки почти на 10 млн рублей. Техническим заданием помимо ремонта основного асфальтового полотна и уширения дороги предусмотрен вынос наружных газовых сетей, переустройство водопровода и канализационного коллектора, контактных электрических сетей, перенос опор ЛЭП, ремонт железнодорожных переездов на кольце остановки «36-ая школа», устройство дождевой канализации, тротуаров и т.д. В зоне работ произрастает много деревьев и кустарников, что также осложняет задачу. Реконструкция дороги должна быть завершена к декабрю 2018 года. Основные источники финансирования работ - субсидия из дорожного фонда Волгоградской области и бюджета Волгограда.

Напомним, остальная часть улицы Ангарской протяженностью 7 километров в границах улиц Римского-Корсакова и Рокоссовского была отремонтирована два года назад за 130 млн рублей.